Simona Halep vede și partea plină a paharului! Ce motiv de satisfacție are în ciuda eliminării de la Australian Open

Simona Halep n-a reușit seria bună de meciuri din 2022 și după opt victorii consecutive a cedat la Australian Open, în optimile de finală.

Halep a fost învinsă de Alize Cornet, scor 4-6, 6-3, 3-6 și a părăsit competiția în optimi.

Ea va coborî și în clasamentul WTA, cel puțin până pe locul 23, dar în ciuda acestor probleme, Simona vede și o parte plină a paharului.

„Consider că am ajuns la un nivel destul de bun în 2-3 luni, sunt bucuroasă de ceea ce se întâmplă. Dacă dau tot ce am mai bun, sunt împăcată, termin ziua cu bine. Încerc să mă recuperez după această perioadă lungă, de două luni, în care am dat zilnic ce am avut mai bun, și să revin sănătoasă la următorul turneu, gata să lupt din nou. Urmează 2-3 zile de pauză, sunt epuizată. Voi merge la Dubai (n.r. - 14-19 februarie), Doha (20-26 februarie), sper să fac treabă și acolo”, a spus Halep la microfonul Eurosport.