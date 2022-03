Anunț important despre Simona Halep

Veste mare pentru tenisul feminin românesc. Simona Halep revine în echipa de Fed Cup.

România întâlnește Polonia în barajul de calificare la turneul final al Billie Jean King Cup, confruntare ce se va disputa în luna aprilie.

Horia Tecău, noul căpitan nejucător al echipei de FED Cupei, a făcut anunțul.

"E un meci dificil în Polonia. Swiatek are un an foarte bun, joacă acasă. Am o mare experiență în jocurile pe echipe. Acum ne concentrăm pe o pregătire cât mai bună, să mergem cu încredere. Ne dorim victoria, dar înainte de asta trebuie să fim foarte bine pregătiți.

Pot să anunț că mă bucur de participarea Simonei Halep. În această săptămână voi anunța echipa! Eu acum sunt în momentul în care vizionez foarte multe meciuri cu jucătoarele poloneze.

O să merg la Miami să le urmăresc pe fetele noastre și să le fiu aproape", a spus Horia Tecău la Radio România Actualități.