An tumultos pentru Simona Halep. Tenismena a fost prinsă dopată și a divorțat în 2022

Anul 2022 a început bine pentru Simona Halep, fostul număr 1 mondial. a câştigat turneul de la Melbourne şi şi a început colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou, iar apoi s-a impus şi la Toronto. Dar începând din septembrie, lucrurile au luat o altă întorsătură pentru sportiva din Constanţa, care a divorţat de Toni Iuruc şi a fost depistată pozitiv.

La 7 aprilie, Simona Halep anunţa că începe colaborarea cu celebrul antrenor Patrick Mouratoglou, iar în august a reuşit să câştige primul titlu alături de acesta, turneul de la Toronto.

Însă urmează eşecul de la US Open, unde sportiva este eliminată în primul tur de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, locul 124 mondial.

La 8 septembrie, un alt evenimentul neplăcut a apărut în viaţa jucătoarea din Constanţa. Ea şi Toni Iuruc au divorţat amiabil la notar.

Simona Halep s-a căsătorit civil cu omul de afaceri Toni Iuruc în 15 septembrie 2021. În momentul căsătoriei, sportiva şi omul de afaceri erau împreună de doi ani.

Ei aveau programată căsătoria religioasă în data de 13 noiembrie, la Cazino Sinaia.

La 15 septembrie, Halep a anunţat că a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, deoarece avea probleme de respiraţie, şi că nu mai urma să joace în acest an. Cu această ocazie, ea şi-a făcut şi o operaţii estetice la nas, lucru pe care, aşa cum a afirmat chiar Simona, îl dorea de mult timp.

Adevăratul şoc pentru Halep apare la 21 octombrie, atunci când sportiva din Constanţa anunţă că a fost depistată pozitiv cu roxadustat.

"Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele. In toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani", spunea atunci Halep.

Controlul pozitiv a fost semnalat la US Open, iar românca a fost acuzată oficial de dopaj la începutul lunii noiembrie.

Reacţiile din lumea tenisului nu au întârziat să apară, de la şeful WTA, Steve Simon, până la fostul antrenor Darren Cahill, nimeni nu îi pune la îndoială integritatea.

Deocamdată nu se ştie când va fi audiată Simona Halep de către Autoritatea de Integritate a Tenisului şi când se va lua o decizie în cazul său, însă cel mai probabil ar fi vorba de luna ianuarie. Ea a depus deja contestaţie la TAS cu privire la suspendarea sa provizorie.

În 2022, sportiva din Constanţa a înregistrat 39 de victorii şi a pierdut 11 meciuri. Doar din tenis, Simona a adunat anul acesta 2.253.197 de dolari.