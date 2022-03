Simona Halep, locul 26 WTA şi cap de serie 24, a trecut în turul al doilea de la Indian Wells de Ekaterina Alexandrova, din Rusia, locul 52 mondial, scor 6-2, 4-6, 6-2.

Ea va evolua în turul al treilea cu jucătoarea americană, Cori Gauff, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16, care a trecut de Claire Liu, locul 87 WTA, beneficiară a unui wild card, scor 6-1, 7-6 (7/4).

Comtra Ekaterinei Alexandrova, Simona Halep a reușit un punct fenomenal, punct care a ajutat-o să se desprindă în primul set la 3-0.

Ea a vorbit despre gestul cu pumnul ridicat la punctele câştigate după o lovitură de excepţie. "Nu prea l-am mai folosit, pentru că de mult timp nu am mai câştigat astfel de puncte, dar astăzi s-a întâmplat şi m-am simţit bine făcând asta, îmi dă încredere şi abia aştept să am mai multe puncte de acest fel, ca să-mi ofer mie însămi mai mult credit, am nevoie de asta", a declarat Halep, la interviul de pe teren.