Simona Halep, locul 14 mondial, a anunţat, miercuri seară, în social media, că s-a retras de la turneul de la Cincinnati, înaintea confruntării pe care o avea programată în turul doi cu americanca Jessica Pegula, numărul 30 mondial.



Halep a precizat că are o mică ruptură la adductor, astfel că ar fi prea riscant pentru ea să joace. Românca a menţionat că va face totul pentru a fi pregătită pentru US Open.

“Din nefericire, o investigaţie făcută în această dimineaţă a arătat că am o mică ruptură la adductorul drept, astfel că ar fi prea riscant pentru mine să joc în această seară. Mă voi odihni şi voi face tot ce pot pentru a fi gata pentru US Open. Fanilor din Cincinnati, a fost frumos să vă revăd”, a notat Halep pe Twitter.

To the fans in Cincy, it was beautiful to see you again ❤️ pic.twitter.com/MaLAl4PQPe— Simona Halep (@Simona_Halep) August 18, 2021