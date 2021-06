Simona Halep, secrete din viata ei! Romanca a dezvaluit totul despre operatia de miscorare a sanilor, despre cum a ajutat-o Gica Hagi si despre vaccin

Simona Halep le-a povestit jurnalistilor englezi cum au ajutat-o elicopterele sa castige finala de la Wimbledon, in 2019, dupa 6-2, 6-2, cu Serena Williams. Ea a mai vorbit intr-un interviu acordat Daily Mail de inceputul carierei ei, de operatia de micsorare a sanilor, despre Gheorghe Hagi si Ilie Nastase, de vaccinul anti-covid efectuat si de cat de mult ii plac Londra si competitia de la Wimbledon.

""Vizionarea elicopterelor aterizand ar putea suna ca o pregatire ciudata pentru cel mai mare meci din viata ta, dar a functionat ca un deliciu pentru Simona Halep. Campioana de la Wimbledon dezvaluie modul neobisnuit in care a petrecut pana la ceea ce a devenit una dintre cele mai mari performante de pe Center Court din timpurile moderne, demolarea spectaculoasa a Serenei Williams, in finala din 2019. Evitand o casa privata in apropiere de complexul de la Wimbledon, romanca de 29 de ani a ales sa petreaca turneul intr-un hotel de langa heliportul Battersea", a scris dailymail.co.uk.

"Nu eram atat de agitata, desi sunt o persoana nervoasa, si am fost foarte relaxata in acea dimineata. Am petrecut mult timp uitandu-ma doar pe fereastra, la elicopterele care aterizau, pe heliport.

Este ciudat, dar mi-a limpezit mintea si m-a ajutat sa uit de ceea ce urma. Am jucat meciul perfect. M-am confruntat cu Serena in Singapore, unde am jucat rapid si nu i-am dat timp sa se aseze, asa ca am stiut ca daca fac asta am o sansa. M-am simtit mai entuziasmata decat nelinistita si am avut familia acolo. A fost cea mai frumoasa zi din viata mea", si-a amintit Halep.

Halep nu a mai fost la Wimbledon pana cand a sosit luni seara si s-a temut ca nu va reusi atunci cand un muschi al gambei intins a fortat-o sa nu participe la French Open. Ea se asteapta sa-si apere titlul saptamana viitoare, dar ii vor lipsi meciurile. Turneul va fi mai bogat cu prezenta unei personalitati substantiale in tenisul feminin, cu o dezvoltare relativ tarzie, dar cu un background interesant, a mai scris sursa citata.

In februarie, ea a devenit prima jucatoare proeminenta de tenis care a primit vaccinul anti-covid, decizie facuta publica in mod deliberat. Provenind din orasul de coasta Constanta, originea lui Halep este aromana, unul dintre numeroasele grupuri etnice din Balcani. De la inceputul carierei sale, s-a bucurat de indrumarea lui Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, si el aroman. Ea nu este ca alte jucatoare de tenis, un talent din adolescenta, si abia dupa varsta de 20 de ani a inceput sa urce serios in clasament. O cheie a dezvoltarii sale a fost tatal ei, Stere, amintindu-si cum ambitiile sale de fotbalist au fost inabusite la nivel semiprofesionist", a continuat publicatia.

"Iubea fotbalul si a jucat putin, dar parintii lui nu l-au lasat sa joace la nivel profesionist", a spus ea.

"Fratele meu juca tenis, asa am inceput la Constanta. Orasul are plaje, este un oras dragut, dar in timpul iernii nu este prea multa actiune, este cam frig si fara vizitatori. La 16 ani s-a decis sa ma mut la Bucuresti pentru tenisul meu unde erau mai multi antrenori si parteneri mai buni cu care sa ma antrenez", a povestit Simona.

Progresul a fost mai degraba constant decat spectaculos si ea recunoaste ca o operatie de reducere a sanilor pe care a avut-o a fost un factor.

"In 2009 am facut operatia pe care trebuia sa o fac pentru tenisul meu. Apoi, dupa aceea, in 2010, nu am fost foarte increzatoare in jocul meu, atitudinea mea a fost prea negativa si nu am crezut ca pot ajunge in varf.

Asa ca a trebuit sa am o multime de experiente inainte sa cred ca pot invinge jucatoare de top. Am avut nevoie de timp pentru a avea senzatia ca sunt suficient de buna. Situatia s-a schimbat cu adevarat la Roma, la openul Italiei din 2013, unde am ajuns in semifinale si am inceput sa cred", a afirmat romanca.

Hagi, 56 de ani, o persoana venerata in patria Simonei Halep, a fost intotdeauna o puternica influenta.

"L-am intalnit prima data cand aveam noua ani. Am cerut o poza cu el. El a fost modelul meu sportiv, felul in care juca si modul in care se antrena. Era foarte strict si profesionist si foarte pasionat de ceea ce face. Este frumos pentru ca atunci cand am devenit profesionista am devenit prieteni adevarati si intotdeauna imi place sa ii impartasesc cateva sentimente si sa ma bazez pe experienta lui. Stie atat de multe despre sport, de fapt iubeste tenisul si stie sa joace. Am luat cina si am vorbit. Il pot numi prieten, la fel ca pe Nadia Comaneci", a mai spus Halep.

Ea evita cu precautie atunci cand este intrebata despre mostenirea lor aromana comuna: "Este greu de explicat chiar si in limba mea. Suntem diferiti, putin, in personalitatea noastra si in modul in care aratam. Dar nu vreau sa fac greseli in legatura cu asta. Sunt romanca, sunt nascuta in Romania si am cultura Romaniei."

La doar patru ani de la turneul de la Roma, ea a urcat pe locul 1 mondial, in 2017. Anul acela a fost, de asemenea, remarcabil pentru meciul celebru de FedCup dintre Marea Britanie si Romania, in care capitanul ei, Ilie Nastase, a fost expulzat de pe arena pentru comportamentul sau in timpul unei infruntari extrem de incarcate. Jo Konta a fost redusa la o stare emotionala pe teren, dar Halep insista ca exista doua parti ale povestii, afirmand: "Imi amintesc foarte bine. A existat un pic de neintelegere. Nu sustin reactia, dar reactia a avut un motiv. Nu mi-a placut ce s-a intamplat acolo, dar uneori sub presiune oamenii reactioneaza diferit si nu prea bine".

Intr-o alta dovada a puterii sale de caracter, luna urmatoare, Halep a castigat Madrid Open si a fost fericita sa accepte trofeul de la Nastase. A fost o demosntratie de sprijin implicit, desi prezenta lui la ceremonie a atras protestul WTA.

Sub zambetul ei usor si comportamentul deschis, Halep nu este in mod clar cineva care se teme sa-si spuna parerea. Si asa a fost in februarie, cand se stia mult mai putin despre vaccinurile anti-covid si cand a decis ca vrea sa dea un exemplu, facand unul si publicand fotografii ale injectiei prin intermediul retelelor sociale.

"Este important ca oamenii sa vada ca trebuie sa facem unele lucruri cand este bine pentru noi. Am ascultat medicii si oamenii care stiu. Habar n-am despre medicina si mi-au spus ca ar trebui sa o fac. Am vrut sa le arat oamenilor ca nu ma tem de asta si in Romania multi oameni au avut indoieli. Am primit reactii si bune si rele la ceea ce am facut, ca intotdeauna. Le ignor doar pe cele rele si ma bucur de reactiile pozitive. In trecut, am suferit cand am citit lucrurile rele, dar ele m-au facut mai puternica", a explicat ea.

Suficient de puternica pentru a castiga doua Grand Slam-uri si a ajunge in finala altor trei. Jocul pe iarba a fost o curba de invatare, care a dus la punctul in care a reusit acea uimitoare performanta in fata Serenei Williams, in ultima finala de la Wimbledon, invingand-o, cu 6-2, 6-2, in doar 56 de minute si facand doar trei erori nefortate in meci. De asemenea, a inceput sa iubeasca Londra si este incantata sa revina.

"Simt ca ma misc mai sigur pe iarba, nu mai este asa de alunecoasa cum era. Este mai sigur sa alunece si mingea sa sara putin mai sus, asa pot sa lovesc mai lung si sa deschid terenul. Dezvoltarea serviciului slice m-a ajutat foarte mult si faptul ca altele nu vin atat de mult la fileu, jocul nu se mai termina atat de repede. Inainte, nu eram atat de confortabila pentru ca nu ma simteam stabila pe picioare. Acum am avut rezultate destul de bune acolo si in 2019 a fost cea mai buna conexiune. Ma simt foarte confortabil la Londra. Are multe tipuri de oameni diferiti, istoria. Cand merg intr-un oras imi place sa ma plimb pe strazi, in parc, sa ies. Vremea poate fi cam dura, dar oamenii sunt relaxati, ceea ce ma face sa ma simt bine. Va fi diferit anul acesta, dar fiecare an este diferit", a incheiat romanca.

Simona Halep este a doua favorita la editia din acest an a turneului de la Wimbledon, care va incepe luni.