Ce legendă a tenisului a felicitat-o pe Simona Halep: "Abia așteptăm să te vedem"

Simona Halep a împlinit 31 de ani pe 27 septembrie. A fost un an al schimbărilor pentru Simona, atât în plan personal, cât și profesional.

Simona a decis să nu mai participe la niciun turneu în acest an, urmând să își concentreze toate energiile pe sezonul viitor.

Cu ocazia zilei de naștere, Billie Jean King (de 12 ori campioană de Grand Slam) i-a transmis că abia așteaptă să o revasă pe teren.

"La mulți ani pentru dubla campioană de Grand Slam, Simona_Halep! Aștept cu nerăbdare sa te revăd pe teren in 2023", a scris Billie Jean King pe Twitter.

Și organizatorii unor turnee precum Australian Open, Linz sau Bad Homburg au felicitat-o.

Looking forward to seeing you back on the courts in 2023. pic.twitter.com/6JDIYU4TlA— Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 27, 2022