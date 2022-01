Secretul cu care Simona Halep face furori în Australia: "Mănânc acelaşi lucru de când am venit aici”. A câștigat 7 meciuri din 7!

Simona Halep a declarat, joi, după ce a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Beatriz Haddad Maia, că a fost aproape de cel mai bun tenis al ei în acest meci.

Întrebată ce a mâncat de când a venit în Australia de câştigă toate meciurile, şapte până acum, Halep a răspuns: "Mănânc acelaşi lucru de când am venit aici. De patru săptămâni, mănânc numai şuncă şi brânză şi câteva ouă. A fost dificil să stau şi aştept toată ziua, dar a fost un meci bun înaintea mea (Medvedev - Kyrgios). M-am bucurat mult de el şi de fapt m-a motivat să fiu concentrată şi să joc cel mai bun tenis.

Am făcut un meci bun, ea nu a jucat atât de rău, dar am fost eu foarte agresivă şi am reuşit să câştig. Cu siguranţă, acum îmi place tenisul mai mult, am 30 de ani, joc mai relaxată. Anul trecut nu a fost uşor, am stat 3-4 luni departe de teren, dar cred că am revenit mai puternică şi muncesc mai mult pentru a juca mai multe meciuri bune aici", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Întrebată dacă se poate considera pe jumătate australiancă, ţinând cont de rezultatele înregistrate în trecut şi de legătura cu antrenorul Darren Cahill, şi dacă îi place să i se spună Ozzie Simo sau Ozzie Simona, românca a răspuns: "Da, accept, puteţi să-mi spuneţi aşa. Vă mulţumesc că mă susţineţi ori de câte ori vin aici, mă simt ca acasă".

"Am simţit mingile, am simţit terenul, cred că am fost aproape de cel mai bun tenis al meu astăzi", a afirmat ea, la Europsort.

Întrebată de Mats Wilander dacă s-a schimbat ceva în atitudinea faţă de tenis după ce s-a măritat, Simona a răspuns: "Nu e aşa diferit, soţul meu e cu mine aici şi mă susţine. Mă simt fericită în afara terenului şi asta mă ajută şi pe teren. De fapt, nimic nu s-a schimbat, tenisul este prioritatea mea şi încerc să fiu cât de bună pot. Văd lucrurile diferit acum. Înainte nu era uşor, în pandemie a fost greu pentru mine cu ”bulele”, nu m-am descurcat prea bine cu ele, dar acum mă simt mult mai bine. Sunt motivată, chiar mă enervez uneori pe teren, dar sunt mai calmă decât în trecut şi încerc doar să mă controlez emoţional mai bine. Prefer să câştig grand slam-uri (n.r. - decât să revină pe locul I), locul I este foarte departe".

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, s-a calificat, joi, în turul al treilea al Australian Open, după ce a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, locul 83 WTA. Halep va evolua mai departe cu Danka Kovinic din Muntenegru, locul 98 WTA.