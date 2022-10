Schimb de replici între Simona Halep și antrenorul Mouratoglou, pe seama scandalului de dopaj

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele'', a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

''În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a mai spus Halep.

Antrenorul Patrick Mouratoglou a repostat sâmbătă comunicatul Simonei Halep în care anunţă că a fost testată pozitiv. El a avut un mesaj scurt pentru sportiva sa.

„Te sprijin 100% în această luptă, Simona. Până la capăt”, a scris Patrick Mouratoglou pe Instagram.

"Aşa vom face", a scris Simona.

Halep este antrenată de francez de la începutul anului. Sportiva română a fost testată pozitiv la US Open.