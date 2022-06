Reacția Simonei Halep după calificarea în careul de ași la Birmingham: ”Nu m-am simțit grozav”

Simona Halep a declarat, vineri, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Birmingham, că meciul cu sportiva Katie Boulter a fost unul dificil şi că nu s-a simţit grozav, dar a luptat până la final.

“A fost un meci foarte dificil. Nu m-am simţit grozav, dar am luptat până la final. Am avut probleme, dar sunt foarte mulţumită că am câştigat. Mă gândesc doar la această săptămână, nu mă gândesc încă la Wimbledon, este încă departe. Vreau să termin foarte bine acest turneu”, a spus Halep în interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 20 mondial şi favorită 2, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Halep a învins-o în sferturi pe sportiva din Marea Britanie Katie Boulter, locul 141 WTA, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 14 minute

În penultimul act, Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 32 WTA) – Camila Giorgi (Italia, 26 WTA şi cap de serie 3).

Organizatorii au anunțat programul semifinalelor de sâmbătă, în care va evolua și Sorana Cîrstea.