Prima reacție a Simonei Halep după victoria superbă de la Dubai: ”Mai greu decât arată scorul”

Simona Halep a declarat, după victoria repurtată în două seturi în faţa sportivei tunisiene Ons Jabeur, în sferturi la Dubai, că succesul a fost mai dificil decât arată scorul.

"A fost un meci foarte greu. Chiar dacă a fost în două seturi, a fost mai greu decât arată scorul. Am avut în minte mult timp meciul din 2020, a fost atât de strâns şi am ştiut că trebuie să lupt până la final. Am fost concentrată pe ceea cea am avut de făcut şi am vrut doar să o împing înapoi, deoarece are un joc atât de bun şi loveşte puternic uneori.

(n.r. - dacă are forma de a câştiga din nou turneul) E prea departe ca să mă gândesc la asta, dar e o plăcere să joc la Dubai. Am avut sentimente grozave mereu şi sunt foarte fericită să joc în faţa voastră din nou, vă mulţumesc! Am avut mereu o susţinere grozavă şi mă simt extraordinar aici", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 23 WTA, s-a calificat a treia oară în semifinalele turneului de la Dubai, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, pe Ons Jabeur (Tunisia), locul 10 WTA şi cap de serie numărul 8. Anterior, de fiecare dată când a ajuns în penultimul act, Halep a câştigat trofeul, în 2015 şi 2020.

Halep va evolua, vineri, în penultimul act, cu letona Jelena Ostapenko, locul 21 WTA.