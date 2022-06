Patricik Mouratoglou a povestit cum "a strâns-o cu ușa" pe Serena Williams pentru a fi cu Simona Halep

Prezent la evenimentul de retragere a lui Horia Tecău, antrenorul francez Patrick Mouratoglou a făcut declarații măgulitoare la adresa Simonei Halep.

Mouratoglou a descris ce sentimente extraordinare l-au încercat atunci când a început să practice din nou meseria de antrenor alături de Simona Halep.

„Cum probabil știți, am lucrat cu Serena ultimii 10 ani, ceea ce e mult. Și Serena n-a mai jucat de mult timp, s-a oprit după Wimbledon anul trecut. Opt luni n-am antrenat și, sincer, nu credeam c-o să mai antrenez vreodată. Am crezut că sunt gata, că am terminat cu asta.

Am făcut asta mult timp și știu că principala mea calitate e entuziasmul meu, cred că dacă nu am asta, nu sunt un antrenor bun. Și credeam că mi-am pierdut entuziasmul.

Le-am spus celor apropiați că probabil Serena va fi ultima mea jucătoare. Și apoi a apărut această doamnă. A venit la academia mea, am luat prânzul și am avut o conexiune foarte bună. Am venit să văd 15 minute din antrenamentul ei și mi-a plăcut mult. Doar m-am uitat. M-am întors și a doua zi, m-am uitat mai mult și mi-a plăcut și mai mult. Și a treia zi am luat racheta și i-am spus câteva lucruri. Și am trăit emoții incredibile fiind pe teren cu ea. M-am gândit: wow, nu am terminat deloc cu asta. Și i-am spus: mulțumesc, pentru că datorită ție iubesc din nou meseria pe care o iubesc așa mult, și credeam că n-o mai iubesc", a declarat francezul, citat de treizecizero.ro..

Patricok Mouratoglou a dezvăluit că Serena nu era pregătită să renunțe la colaborarea lor. Francezul a trebuit să îi dea un ultimatum americancei.

"Am decis să mă duc să vorbesc cu Serena, pentru că în mintea mea eram încă antrenorul ei și, ca atare, nu puteam lucra cu altcineva. M-am dus să o văd și s-o întreb ce vrea să facă și Serenei nu-i era foarte clar. Și am zis ok, nu ți-e clar, dar eu nu lucrez de opt luni și am nevoie să lucrez. Nu că am nevoie, vreau. O să joci la Roland Garros? Nu știu. Păi, e în 6 săptămâni, ar trebui să începi să te gândești. Dacă luni nu ești la academie, o să consider că sunt liber. A zis că nu va fi, am zis ok, acum știu.

Am zburat în Miami, unde era Simona, și i-am zis: sunt pregătit pentru tine, dacă ești pregătită pentru mine. Și așa am început. A contat conexiunea pe care o avem, cred că e foarte importantă. Mă gândeam cum ar fi dacă aș fi iar pe piață, apoi mi-am zis: ‘imaginează-ți că toată lumea ar vrea să lucreze cu tine, pe cine alegi? Și mereu mă întorceam la ea. Și mi-a fost clar.”