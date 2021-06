Cat va fi darul si cine vor fi nasii la nunta Simonei Halep

Nunta anului va avea loc la Constanta.

Simona Halep se marita cu Toni Iuruc, iubitul ei mai mare cu 13 ani. Ea fost ceruta in casatorie si a primit un inel de logodna. Pregatirile pentru petrecere au inceput deja.



Nunta va fi cel mai probabil in toamna, dupa Jocurile Olimpice la Tokyo, acolo unde Simona Halep spera sa ia o medalie olimpica.

Invitatii for fi alesi pe spranceana, dar nu vor lipsi rudele si prietenii apropiati.

Conform surselor Ziare.com, darul la nunta Simonei va fi intre 300 si peste 500 de euro.

"Rudele de gradul doi vor da intre 300 si 500, iar neamurile de gradul 1 ale Simonei vor da peste 500 de euro. La noi, la machedoni, nu este importanta valoarea darului, este importanta prezenta la un eveniment special din viata fiecarui om.

Daca esti ruda cu acea persoana care se casatoreste este obligatoriu sa participi la sarbatoare, la petrecere", a spus pentru Ziare.com o persoana din apropierea Simonei Halep.

Nasii cuplului Simona Halep - Toni Iuruc vor fi din partea mirele.

In traditia mechedoneasca,obiceiuri care se pastreaza de sute de ani din generatie in generatie, nasii mirelui vor fi nasii viitoarei familii.

In refacere dupa accidentarea suferita la Roma, Simona Halep a fost ceruta in casatorie de iubitul sau si a acceptat pe loc. Ea a primit si inelul de logodna de la Toni Iuruc, un om de afaceri divortat cu bussiness-uri in domeniul imobiliar.

Simona Halep. Foto: Ziare.com