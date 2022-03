Motivul pentru care puștoaica Cori Gauff va ține minte toată viața meciul cu Simona Halep de la Indian Wells

Americanca Cori Gauff, numărul 16 pe lista capilor de serie, va fi adversara jucătoarei române Simona Halep în runda a treia a treia a turneului de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari, după ce a trecut vineri în două seturi, 6-1, 7-6 (7/4), de compatrioata sa Claire Liu, în turul secund.

Clasată pe locul 17 în clasamentul WTA, marea speranță a tenisului feminin din SUA va sărbători majoratul (18 ani) duminică, 13 martie, adică exact în ziua meciului cu Simona Halep, o confruntare care îi va rămâne astfel în memorie lui Cori Gauff pentru întreaga viață.

Halep (30 ani, 26 WTA), cap de serie numărul 24, a trecut cu 6-2, 4-6, 6-2 de rusoaica Ekaterina Alexandrova, în turul secund la Indian Wells.

🇺🇸 @CocoGauff defeats Liu to set up an enticing 3rd-round clash with Halep on her 18th birthday!#IndianWells pic.twitter.com/9Xv3Ql2nRp— wta (@WTA) March 12, 2022