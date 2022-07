Motivul pentru care Paula Badosa a idolatrizat-o pe Simona Halep. Cele două sunt adversare în optimi la Wimbledon

Sportiva spaniolă Paula Badosa, locul 4 WTA şi favorită 4, s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon, fază în care o va întâlni pe Simona Halep.

Badosa a trecut în turul trei de Petra Kvitova (Cehia), locul 26 WTA şi cap de serie 25, scor 7-5, 7-6 (4).

Simona Halep, locul 18 WTA, a trecut în turul trei de Magdalena Frech, din Polonia, locul 92 mondial, scor 6-4, 6-1.

Paula Badosa şi Simona Halep au mai fost adversare o singură dată, tot în 2022, la Madrid, când învingătoare a fost românca.

În 2021, înainte de a urca vertiginos în clasamentul WTA, Paula Bados a dezvăluit într-un interviu că a fost o mare admiratoare a fostei lidere mondiale Simona Halep. Iberica a mărturisit că Halep posedă un stil de joc unic care pur și simplu nu se încadrează într-o anumită categorie, fiind „dincolo de a fi defensiv sau agresiv”.

„Mi-ar plăcea să joc împotriva lui Halep, am admirat-o foarte mult, îmi place stilul ei de joc foarte complet. Nu cred că semănăm foarte mult în joc, dar sunt foarte atrasă de stilul pe care îl are ea, depășește cu mult faptul de a fi defensiv sau agresiv. Ea le are pe amândouă, așa că mi-ar plăcea să o înfrunt pentru a vedea cum o face”, a spus Badosa.