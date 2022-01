Meci-maraton la Australian Open. S-a decis posibila adversară din sferturi pentru Simona Halep

Primul meci de simplu al zilei de luni la Australian Open 2022 a fost cel de pe tabloul feminin, în optimi, dintre americanca Danielle Collins, cap de serie 27, și belgianca Elise Mertens, cap de serie 19.

A fost o confruntare de aproape trei ore, Danielle Collins impunându-se în setul decisiv, scor 4-6, 6-4, 6-4.

Danielle Collins va evolua în sferturi cu învingătoarea disputei dintre Simona Halep și Alize Cornet.

🇺🇸 Danielle Collins is heading back out for doubles after a nearly three-hour win 💪 #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/tIRK3H8Z8C— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022