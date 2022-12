Copy-paste după Simona Halep! Un jucător de tenis care a fost prins dopat a copiat discursul jucătoarei noastre

Un nou caz de dopaj zguduie lumea tenisului. De data aceasta este vorba despre un jucător din prima sută mondială.

Cel depistat pozitiv este Kamil Majchrzak, 26 de ani, locul 77 ATP. Acesta a căzut un test antidoping efectutat în perioada octombrie - noiembrie 2022.

Ads

Kamil Majchrzak a postat pe twitter un text extrem de asemănător cu cel al Simonei Halep, din momentul în care a anunțat că a căzut un test antidoping. Spre deosebire de Simona însă, acesta nu a precizat substanța interzisă care s-a găsit în urma analizelor.

Ce a scris Kamil Majchrzak: "Am fost testat pozitiv în timpul unui control anti-doping. În primul rând, nu am luat niciodată o substanță interzisă în cunoștință de cauză. În acest moment habar nu am ce s-a întâmplat și e cel mai mare șoc al vieții mele. Am început cea mai dificilă luptă a vieții mele - lupta pentru a demonstra că nu sunt vinovat și că pot să mă întorc la sportul pe care îl iubesc".

Ce declara Simona Halep: „Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost testată pozitiv, fapt ce a produs șocul vieții mele..

Voi lupta până la capăt pentru a demonstra că nu am consumat nicio substanță interzisă în cunoștință de cauză și am încredere că mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la suprafață”.