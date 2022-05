Cine e tenismenul din Top 10 mondial fermecat de Simona Halep: ”Îmi plăcea mereu să o văd”

Aflat la turneul de la Geneva, unde a ajuns în semifinale, tenismenul norvegian Casper Ruud (23 de ani) și-a exprimat într-un interviu admirația față de compatrioata noastră Simona Halep, pe care a urmărit-o atent în trecut.

Întrebat despre jucătoarele din circuitul WTA care îl impresionează, Ruud s-a referit la Simona Halep și la tunisianca Ons Jabeur.

„Halep a făcut echipă cu Mouratoglou, ar putea fi o relație interesantă. În urmă cu câțiva ani, când era în vârful lumii, îmi plăcea mereu să o văd pe Simona Halep jucând tenis, deoarece cred că își construiește foarte bine punctele. Era foarte structurată. Nu este cea mai puternică fată, dar a fost numărul unu în lume, câștigând Grand Slam-uri, pentru că a făcut ceea ce trebuia”, a spus Ruud despre Halep.

„Este impresionant s-o vezi pe Ons Jabeur. Ea joacă diferit față de multe alte femei. Are o atingere bună a mingii și are lovituri decisive extrem de rapide”, a continuat Ruud.