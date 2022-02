Avantajul pe care îl are Simona Halep în cursa pentru revenirea în top 10 WTA

Simona Halep a pierdut multe locuri în clasamentul WTA în ultimele șase luni, dar are un avantaj care îi va ușura misiunea de a reveni în top 10.

Sportiva noastră a ieșit anul trecut din top 10 WTA după șapte ani și jumătate, motivul principal fiind accidentarea gravă pe care a suferit-o. Aceasta a împiedicat-o pe Simona să participe la numeroase turnee de anul trecut, cele mai importante fiind Roland Garros și Wimbledon.

Totuși, începând cu primăvara acestui an, Simona are avantajul că nu are foarte multe puncte de apărat din 2021. Acest lucru o va ajuta pe jucătoarea din Constanța să urce cât mai mult în clasamentul WTA.

Astfel, Simona nu are niciun punct de apărat în martie (punctele de la Indian Wells 2021 vor fi eliminate în octombrie), în timp ce în aprilie va avea de apărat doar 65 de puncte la Miami și 185 la Stuttgart.

În luna mai, Simona va merge la Madrid și Roma unde va avea de apărat doar 121 de puncte. Sunt turnee la care jucătoarea noastră s-a simțit bine în trecut și pe care le-a câștigat.

Ads

La sfârșitul lunii mai, Simona va participa la Roland Garros, unde nu are niciun punct de apărat. Sportiva noastră este considerată a treia favorită la câștigarea turneului, conform cotelor la pariuri online. Simona are cota 9.00 să câștige turneul și este întrecută doar de Ashleigh Barty (cota 5.00) și Iga Swiatek (cota 5.50). Cotele sunt preluate din oferta operatorului NetBet, care deține și cel mai mare cazinou online din țara noastră, cu peste 2.000 de pacanele online.

În trecut, Simona a câștigat turneul de la Roland Garros la ediția din 2018, după o finală cu Sloane Stephens. De asemenea, a mai pierdut două finale, la edițiile din 2014 și 2017, cu Maria Sharapova și Jelena Ostapenko.

Simona nu are de apărat puncte nici la Wimbledon

După Roland Garros, Simona Halep va începe sezonul pe iarbă. Cel mai probabil va juca la Birmingham și Eastbourne, unde nu are niciun punct de apărat de anul trecut. De asemenea, Simona nu are niciun punct de apărat nici la Wimbledon 2020, turneu programat între 27 iunie și 9 iulie.

Ads

Simona a câștigat titlul de la Wimbledon în 2019, după o finală cu Serena Williams. Anul trecut, Simona nu și-a putut apăra trofeul, din cauza acelei accidentări grave pe care a suferit-o. Parcursul de la Wimbledon 2022 o poate aduce pe Simona înapoi în top 10 WTA.

Și luna august jucătoarea noastră nu va avea presiunea apărării punctelor. Ea a câștigat în 2021 1 punct la Montreal și 60 la Cincinnati, astfel că cel mai probabil va ieși pe plus și din această lună.

În septembrie, Simona are de apărat 240 de puncte la US Open, după ce anul trecut a ajuns în optimile de finală, unde a fost eliminată de Elina Svitolina. Simona a avut probleme în trecut la US Open, dar poate trece și peste acest hop.

În octombrie, Simona va rămâne fără 65 de puncte de la Indian Wells și va avea de apărat alte 280 de puncte de la Moscova și Cluj-Napoca. În fine, în luna noiembrie, Simona va mai trebui să gestioneze și cele 110 puncte câștigate anul trecut la Linz.

Ads

Sunt așadar speranțe mari că Simona va putea reveni în top 10 WTA în acest an, așa cum a anunțat că este unul dintre obiectivele sale. De asemenea, punctele câștigate o pot ajuta pe fosta ocupantă a locului 1 WTA să se califice și la Turneul Campioanelor. Simona a trecut peste problemele medicale și este determinată să arate că încă mai are un nume greu de spus în tenisul feminin la cel mai înalt nivel.