Simona Halep povestește pe larg despre relația cu Mouratoglou: "Am observat ce a făcut cu Serena"

În cea mai recentă ediție a Players' Voice, fostul număr 1 mondial al WTA, Simona Halep, își împărtășește bucuria de a fi în sfârșit sănătoasă și încrezătoare, și a vorbit despre ce înseamnă colaborarea cu Patrick Mouratoglou.

"Înainte să vizitez Academia de tenis Mouratoglou și să anunț parteneriatul meu cu Patrick, nu am avut nicio întâlnire cu el. Nu vorbisem niciodată și nu aveam nicio legătură, doar la Academie, când am ajuns acolo, am discutat.

Aveam o percepție foarte diferită despre el înainte de a începe să lucrăm împreună și am fost foarte surprinsă. Îmi place foarte mult personalitatea lui, energia și felul în care vede tenisul.

De fapt, eu am fost cea care l-a abordat pe Patrick pentru a-i propune să lucreze cu mine. În mod normal, antrenorii buni nu le cer jucătorilor să lucreze cu ei. L-am întrebat dacă este disponibil și a fost de acord.

El și fostul meu antrenor, Darren Cahill, sunt diferiți și nu vreau să fac nicio comparație între ei. De asemenea, acum sunt o altă persoană, așa că este greu de comparat, dar ambii sunt grozavi.

Desigur, am observat lucruri specifice pe care Patrick le-a făcut cu Serena care m-au impresionat.

A menține motivat un jucător care a câștigat deja multe turnee de Grand Slam și vrea să câștige și mai mult este incredibil. Deci pentru asta l-am admirat mereu; și acum cunoscându-l eu însumi, îmi pot imagina cum a fost cu o astfel de jucătoare și câtă motivație i-a adus pentru a o ajuta să rămână sus.

Patrick mi-a adus multă motivație și mie și m-a ajutat să-mi regăsesc dragostea pentru acest sport. Este o plăcere să mă întorc pe teren și să muncesc din greu. Totul s-a schimbat și acum trebuie să mă adaptez, dar simt că m-am descurcat destul de bine până acum pe termen scurt.

Aștept cu nerăbdare să dau tot ce pot de fiecare dată când sunt pe teren pentru a vedea cât de bună pot fi în continuare.

În ceea ce privește pe ceea ce ne concentrăm, credem că pot fi mai agresivă. El chiar crede că pot face asta și, încet-încet și eu încep să cred asta. Lucrăm la acest aspect, dar lucrăm și la întregul meu joc, nu doar la un lucru anume. Deci totul ar trebui să se întâlnească, iar eu încerc să urmez planul.

A te alătura lui Patrick a însemnat să cunosc o nouă echipă și să mă pregătesc pe un nou teren de antrenament în sudul Franței. Este o schimbare uriașă pentru mine pentru că nu mă mai antrenez acasă. Întotdeauna m-am antrenat acasă în România. Nu a fost ușor la început, dar acum este cam natural și mă simt grozav. Toată lumea a fost foarte drăguță cu mine, așa că mă simt ca acasă acolo".