"Lumea nu se mai satură să o terfelească pe Simona Halep" Cine a sărit în apărărea sportivei

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, aflat la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud, i-a luat apărarea Simonei Halep, arătând că nu susţine dopajul, dar că a devenit un adevărat "dans pe sârmă" efortul de a practica un sport de performanţă în condiţiile în care substanţele interzise de Agenţia Mondială Antidoping se regăsesc în numeroase medicamente banale şi alimente.

"Simona Halep este cel mai rostit nume de român în ultimii 10 ani şi pe bună dreptate! Ne-am mândrit cu toţii cu victoriile ei, iar acum sunt mulţi care se bucură de problemele prin care trece. Nu se mai satură să distribuie ştirea şi s-o terfelească, pentru că, în sfârşit, au motivul de a o coborî la nivelul lor, al invidiei şi al urii izvorâte din frustrare. Câţi dintre voi ştiţi că substanţele interzise de WADA se regăsesc în atâtea medicamente banale şi alimente, încât este posibil să ieşi pozitiv fiind chiar nevinovat? Câţi dintre voi ştiţi că Simona Halep a fost printre cei mai testaţi sportivi români, de către Agenţia Naţională Antidoping sau WADA? La nivelul la care joacă, nu ar fi imposibil ca cineva să îi făcut rău intenţionat! Nu susţin şi nu am susţinut vreodată dopajul, dar a devenit un adevărat 'dans pe sârmă' efortul de a practica un sport de performanţă şi a evita chiar şi cele mai banale medicamente pentru răceală, de frica de a nu fi depistat pozitiv. Trebuie să îţi actualizezi mereu informaţiile cu privire la lista substanţelor interzise care se modifică de la an la an", a arătat Gabriel Toncean pe Facebook.

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness a arătat că, chiar dacă a greşit, pentru el Simona Halep rămâne aceeaşi campioană cu care România s-a mândrit în toate colţurile lumii.

"Mă rog să o ajute bunul Dumnezeu să depăşească cu bine acest moment dificil al vieţii ei!", a conchis Gabriel Toncean.

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele", a scris Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

''În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a mai spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vineri, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.