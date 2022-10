Simona Halep, aproape de retragere. Un fost antrenor al tenismenei face un anunț șocant

Fostul antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu, a declarat, joi, că pentru jucătoarea română, depistată pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, acesta ar putea fi finalul carierei dacă procesul se va prelungi foarte mult.

Întrebat dacă acest caz ar putea însemna finalul carierei pentru Simona Halep (31 de ani), Marcu a răspuns: "Dacă se prelungeşte foarte mult procesul, da, normal că ar însemna asta. Mai ales dacă nu poate să facă mare lucru şi va fi o suspendare.

Nu cred că va fi uşor, mai ales că până la sfârşitul anului nu joacă, pierde nişte puncte, apoi la începutul anului viitor iar nu ar juca şi iar va pierde nişte puncte. Deci dacă ajunge prin martie-aprilie la un 70-80 în clasament îi va fi foarte greu să reia toată munca asta titanică.

O audiere trebuie să fie destul de curând am înţeles, dar cât durează acest întreg proces nu ştiu. Am vorbit cu ea, normal, doar am fost cu ea nişte perioade de timp. Pentru mine nu e o sportivă, este un bun naţional. Deci nu putem să tratăm acest subiect doar că Simona Halep e suspendată două luni... Nu e vorba de asta, e vorba despre practic distrugerea unei cariere bazată pe muncă onestă şi competitivitate".

Antrenorul susţine că e exclus ca fosta sa jucătoare să se fi dopat conştient.

"A fost un şoc, nu am cum să înţeleg cum se poate întâmpla aşa ceva. Nu am cum să cred că Simona ar fi făcut aşa ceva la cum o ştiu. E exclus. Cumva ceva s-a întâmplat şi trebuie să reuşească într-un fel să dovedească. În foarte multe privinţe Simona are o etică a muncii extraordinară, de aia a fost numărul 1 mondial. Deci indiferent că e vorba despre suplimente, de antrenamente, de nutriţie sau odihnă. Nu cred că ea este una dintre cele mai testate jucătoare din circuit. E una dintre jucătoarele care au făcut multe teste pentru că ea a jucat mult în fazele superioare ale competiţiilor. Dar eu cred că toţi sportivii sunt testaţi des. Probabil că în ultimele 3-4 luni ea a avut 2-3 teste pe lună", a explicat el.

Adrian Marcu a explicat că preparatorul fizic Theodor Cercel este cel care îi prepară Simonei Halep de mult timp băuturile energizante şi hidratante. "În ultima perioadă a fost Teo (n.r. - preparatorul fizic Theodor Cercel), el a făcut asta ani de zile (n.r. - a preparat băuturile energizante şi hidratante ale Simonei Halep). Ştiu că tot timpul când era ceva nou, că e o mică pastilă, că e o schimbare de gust sau culoare a unei băuturi, tot timpul erau foarte multe întrebări şi niciodată nu s-a făcut ceva fără toate asigurările posibile că nu se poate întâmpla nimic", a menţionat el.

Referitor la schimbarea staff-ului şi colaborarea cu Patrick Mouratoglou, Marcu a afirmat: "A luat nişte hotărâri care la momentul respectiv a considerat că sunt cele mai bune. Nu pot să îmi dau eu cu părerea, e cariera ei. Ea şi-a luat hotărârile, astea sunt".

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii.

În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a spus Halep.

Simona Halep, câştigătoarea a două titluri de Mare Şlem, la Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019), a subliniat că în acest caz nu este vorba de titluri şi bani, ci de onoarea sa: ''Nu este vorba de titluri sau bani. Este despre onoare şi despre iubirea pe care am dobândit-o pentru jocul de tenis în ultimii 25 de ani''.

''Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)'', a anunţat, vinerea trecută, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA), citată de Reuters.

''Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)'', a menţionat ITIA, precizând că prezenţa substanţei a fost confirmată la contraexpertiză.

Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial, a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA, românca fiind învinsă în primul tur la New York de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.