Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 de ani. A fost primul actor de culoare care a câștigat un premiu Oscar

Sir Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 de ani. Moartea sa a fost confirmată de ministrul Afacerilor Externe din Bahamas, Fred Mitchell, potrivit Eyewitness News Bahamas.

Poitier a fost primul actor de culoare care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor, în 1964.

Cauza morții lui nu este încă cunoscută.

Actorul a mai obținut încă două nominalizări la Premiile Oscar, zece nominalizări la Globurile de Aur, două nominalizări la Premiile Primetime Emmy, șase nominalizări la BAFTA, opt nominalizări la Laurel și o nominalizare la Screen Actors Guild Awards.

Actorul Jeffrey Wright i-a adus un omagiu vineri, 7 ianuarie, într-o postare pe Twitter: „Sidney Poitier. Ce actor de reper. Nu mai este altul ca el. Ce bărbat frumos, amabil, cald, cu adevărat regal. RIP, domnule. Cu dragoste."

Sidney Poitier, actor, regizor şi activist de la Hollywood a remodelat cultura şi a deschis calea pentru nenumăraţi alţi actori de culoare cu filme clasice precum „In the Heat of the Night” şi „Guess Who’s Coming to Dinner”.

Poitier, care a refuzat roluri ce se bazau pe stereotipuri rasiale ofensatoare, a fost apreciat pentru că a portretizat bărbaţi mândri, inteligenţi în producţii din anii 1960 precum: „Lilies of the Field”, „A Patch of Blue”, „To Sir, With Love, „In the Heat of the Night” şi „Guess Who’s Coming to Dinner”.

El a spus că a simţit că are responsabilitatea de a reprezenta excelenţa persoanelor de culoare într-un moment în care majoritatea vedetelor de film erau albe şi mulţi interpreţi de culoare au primit roluri de supuşi sau bufoni.

A câştigat Oscarul în 1964 pentru intepretarea unui fost militar care le ajută pe călugăriţele din estul Germaniei să construiască o capelă în „Lilies of the Field”. Primul actor de culoare care a câştigat această onoare şi va rămâne singurul până la Denzel Washington în 2002 - în acelaşi an în care Poitier a primit Oscarul onorific „pentru realizările sale remarcabile ca artist şi om”.

Poitier a primit distincţia Kennedy Center Honors în 1995, Medalia Prezidenţială a Libertăţii în 2009, două premii Globul de Aur (inclusiv unul pentru întreaga viaţă în 1982) şi un Grammy pentru că a povestit autobiografia sa, „Măsura unui om: o autobiografie spirituală”, publicată în 2000.

Poitier s-a născut prematur pe 20 februarie 1927, la Miami, din părinţi originari din Bahamas, în timp ce aceştia erau în vacanţă în Statele Unite. A crescut în Bahamas, petrecându-şi primii ani în jurul fermei de tomate a tatălui său de pe Insula Cat, înainte ca familia să se mute în Nassau. Adolescentul Poitier s-a întors în SUA, unde s-a înrolat în armata SUA şi a lucrat pentru scurt timp într-o unitate medicală.

Poitier a debutat în 1950 în filmul „No Way Out” şi a apărut în următorii ani în „Cry, the Beloved Country”, un film britanic a cărui acţiune a fost plasată în Africa de Sud în epoca apartheidului. A fost remarcat în 1955 în drama „Blackboard Jungle”.

În 1967, Poitier a interpretat unele dintre cele mai incredibile roluri din carieră, un profesor în „To Sir, With Love”, detectivul din Philadelphia Virgil Tibbs în drama „In the Heat of the Night” şi văduv logodit cu fiica albă a unor liberali din San Francisco în „Guess Who’s Coming to Dinner”.

La începutul anilor 1970, Poitier a rămas în spatele camerei. Şi-a făcut debutul regizoral cu filmul „Buck and the Preacher” (1972), alături de Harry Belafonte şi Ruby Dee. Poitier l-a regizat pe Belafonte din nou în „Uptown Saturday Night”, unde li s-a alăturat Bill Cosby.

Poitier a renunţat la actorie în anii 1980, deşi a regizat cu prietenii Gene Wilder-Richard Pryor „Stir Crazy” (1980) şi l-a distribuit pe Wilder doi ani mai târziu în „Hanky ​​Panky”, alături de Gilda Radner.

În anii 2000, Poitier s-a retras efectiv din cinema, dar a rămas productiv din punct de vedere creativ. A publicat autobiografia „The Measure of a Man” în 2000; o altă carte, „Life Beyond Measure: Letters to My Great-Granddaughter”, în 2008; şi un roman, „Montaro Caine”, în 2013.

A fost ambasador al Bahamas în Japonia timp de un deceniu, din 1997 până în 2007, şi a continuat să inspire tinere talente în artele spectacolului.