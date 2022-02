Ziariștii de la L'Equipe au dat de Peng Shuai. Ce le-a declarat fosta jucătoare de tenis dispărută misterios după un scandal sexual

"Am întâlnit-o pe Peng Shuai", este titlul titrat pe prima pagină a ediției ziarului L'Equipe de luni, 7 februarie.

Jurnaliștii francezi au stat de vorbă cu Peng Shuai, cea care la începutul lunii noiembrie îl acuza pe fostul vicepremier chinez Zhang Gaoli că a forțat-o să întrețină relații sexuale cu el. O postare lungă pe Weibo, care mai apoi a fost ștearsă, pentru ca în perioada următoare să nu se mai știe nimic de Peng.

Întâlnirea dintre Peng și L'Equipe a avut loc în camera unui hotel, iar la discuție a asistat și Wank Kan, un reprezentat al Comitetului Olimpic chinez. De altfel, chinezii au cerut întrebările în avans, iar Peng nu a lămurit două aspecte esențiale: ce s-a întâmplat cu acuzațiile pe care le-a adus și dacă a avut probleme cu autoritățile chineze după postarea ei.

"În primul rând vreau să le mulțumesc celor de la WTA și ATP pentru că și-au făcut atâtea griji pentru mine. Dar întrebarea mea e, de ce atâta grijă? Nu am dispărut, toată lumea a putut să mă vadă.

Am șters postarea pentru că s-a creat o mare neînțelegere. Nu am spus că cineva m-a agresat sexual", a declarat ea, în contradicție cu ce postase pe Weibo.

"Nu am dispărut, doar că a fost foarte multă lume care mi-a scris și nu am putut să răspund tuturor. Dar am fost în contact cu prietenii mei.

I-am răspuns și președintelui WTA Steve Simon, acele e-mailuri au fost scrise de mâna mea", a mai delcarat Peng Shuai.

Întrebată ce s-a întâmplat în viața ei după dezvăluirile din noiembrie, ea a declarat: Nimic special.

🗞 Nous avons rencontré Peng Shuai La une du journal L'Équipe de ce lundi 7 février 2022 pic.twitter.com/KEaBmFpwbz— L'ÉQUIPE (@lequipe) February 6, 2022

În postarea sa, Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a spus că Zhang a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el după ce au jucat tenis. "Am fost foarte speriată. În după-amiaza aceea, am refuzat mai întâi. Nu m-am putut opri din plâns. De frică (...) am cedat şi am făcut sex", a spus ea. Ea a adaugat că soţia liderului ştia despre asta şi "a fost de pază afară". Peng spune că mai târziu a devenit amanta lui Zhang, până la o ceartă recentă. Ea precizat că nu are dovezi care să-şi susţină afirmaţiile. "Întotdeauna ţi-a fost teamă că ascund un aparat de înregistrat. Cu siguranţă vei nega sau vei ajunge până acolo încât să mă ataci", a scris ea, adresându-se persoanei în cauză.

Zhang Gaoli, cu vârsta în jur de 75 de ani, a fost până la începutul lui 2018 membru permanent al biroului politic al Partidului Comunist Chinez şi, ca atare, unul dintre cei mai puternici şapte bărbaţi din China. El este considerat un apropiat al premierul Li Keqiang.

După ce l-a acuzat pe Zhang, Peng Shuai nu a mai fost văzută în public o perioadă, ceea ce a atras îngrijorarea iubitorilor de sport din întreaga lume şi a forurilor. WTA a anulat toate turneele din China şi a cerut o anchetă transparentă cu privire la acuzaţiile sportivei. Preşedintele CIO, Thomas Bach, a discutat prin apel video cu Peng Shuai, însă nici acest lucru nu a risipit îngrijărările, mulţi considerând că discuţia respectivă nu este o dovadă suficientă a siguranţei sportivei.