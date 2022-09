Faza anului vine din Turcia: un fotbalist japonez de top a fost eliminat înainte să atingă mingea. Familia a asistat la debutul de coșmar VIDEO

Sub privirile debusolate ale familiei sale, japonezul Shoya Nakajima a avut un debut cum nu se poate mai prost la noua sa echipă, Antalyaspor.

Shoya Nakajima (fost la FC Porto) a fost introdus pe teren în minutul 58 și 17 secunde al partidei jucate pe teren propriu de echipa lui, Antalyaspor, contra celor de la Adana Dermispor.

Peste aproximativ 13 secunde, el a avut o intervenție urâtă, în urma căreia a primit cartonașul galben din partea arbitrului. Centralul a consultat imaginile video și i-a acordat apoi direct cartonașul roșu.

A fost un debut de coșmar pentru Nakajima, mai ales că în tribunele arenei veniseră special din Japonia mai mulți membri ai familiei.

Pentru ca tacâmul să fie complet, Antalyaspor a pierdut cu 3-0 meciul jucat acasă cu Adana Dermispor.

On the pitch for no longer than 20 seconds before committing a late tackle... 😬

...for which he's shown a straight red card after VAR 💀

And the broadcaster had a camera on his family/friends 🥶 pic.twitter.com/6fcKfOVIqx— x - Dan Orlowitz (@aishiterutokyo) September 18, 2022