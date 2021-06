Netflix a lansat primul sau magazin online de produse inspirate de serialele difuzate de platforma

Netflix.shop va propune cu regularitate produse exclusive in editie limitata FOTO Pixabay

Netflix a lansat joi, pe 10 iunie, primul sau magazin online de produse inspirate de serialele difuzate de populara platforma de streaming, relateaza AFP.

Pe rafturile sale virtuale se gasesc, pentru inceput, tricouri si hanorace cu sigla Yasuke si Eden, doua serii animate.

Magazinul va oferi de asemenea articole vestimentare si decorative inspirate de serialul "Lupin", concepute in colaborare cu Muzeul Luvru, potrivit unui comunicat al grupului californian.

La cinci luni dupa ce a devenit unul dintre marile succese ale anului 2021, "Lupin" revine vineri pe micile ecrane, spre marea bucurie a fanilor ingrijorati de soarta eroului lor.

"Netflix.shop va propune cu regularitate produse exclusive in editie limitata, selectate atent", a declarat vicepresedintele Josh Simon.

Site-ul de vanzari va fi extins si in alte tari in afara de Statele Unite in urmatoarele luni, a adaugat el.