Fiti rasplatiti pentru cumparaturile dumneavoastra online

Ce poate fi mai placut decat sa fiti remunerati pentru cumparaturile dvs. online? Imaginati-va ca acum puteti cumpara tot ce va doriti si, drept cadou, in urma cumparaturilor primiti o parte din bani inapoi. Acest lucru este real si accesibil pentru toti datorita serviciului de cashback Tipli. Pentru a va explica in detaliu cum puteti beneficia de un astfel de serviciu, am pregatit raspunsurile la cele mai frecvente intrebari adresate portalului Tipli:

Ce inseamna un portal de cashback?

In traducere din limba engleza, cuvantul cashback inseamna bani inapoi. Prin urmare, principiul de functionare al unui portal de cashback consta in oferirea banilor inapoi din cumparaturile online. Tipli este denumit portal din motivul ca acesta va redirectioneaza pe site-urile magazinelor online, servind astfel ca o poarta virtuala catre cumparaturi mai eficiente. Cashback-ul oferit de Tipli este posibil datorita programelor de afiliere, incheiate intre Tipli si magazinele online. Programul de afiliere presupune oferirea unui comision portalului Tipli din partea comerciantului ca recompensa pentru aducerea clientilor in e-shopul sau. Acest comision este stabilit de fiecare magazin in parte si este calculat din suma comenzii plasate de clientul redirectionat prin Tipli. Deci pentru fiecare comanda efectuata intr-un magazin de pe Tipli, dvs. veti primi inapoi o parte din banii cheltuiti. Sunteti in cautarea unei perechi de incaltaminte de sezon? Intrati pe Epantofi prin Tipli si, pe langa incaltari de calitate, castigati o recompensa de la Tipli.

Ce trebuie sa fac pentru a primi bani inapoi de la Tipli?

Ca sa fiti rasplatiti pentru cumparaturile dvs. online, este necesar sa va creati un cont pe Tipli. Apropo, inregistrarea pe Tipli nu va costa nimic. O alta conditie a cashback-ului este ca, atunci cand doriti sa plasati o comanda online, trebuie sa mergeti mai intai pe Tipli si sa accesati magazinul dorit de acolo. Astfel magazinul va recunoaste ca anume Tipli v-a adus pe site-ul sau si ii va oferi comisionul promis din suma comenzii dvs. Drept recompensa pentru cumparatura, Tipli va imparti cu dvs. comisionul primit de la magazin. Fie ca doriti sa va improspatati garderoba cu noi piese: intrati pe Tipli, alegeti orice magazin de moda si accesati-l. Prin Tipli puteti cumpara in cel mai popular e-shop de moda, About You, si astfel sa primiti recompensa pentru fiecare comanda plasata online. Pana la urma, cu Tipli aveti numai de castigat.

In ce magazine pot cumpara pe Tipli?

Tipli colaboreaza cu o multime de magazine online. Pentru a satisface orice dorinta, acesta isi extinde in continuu lista de magazine partenere. Mai mult, pe Tipli veti gasi magazine din diverse domenii, precum moda si incaltaminte, electronica, casa si gradina, mamici, animale, sport si hobby. Beneficiati de haine la cele mai bune preturi de la Bonprix si, in acelasi timp, castigati bani inapoi cu Tipli. Nu ezitati sa descoperiti in ce alte magazine puteti cumpara cu cashback de la Tipli.

Ce alte servicii ofera Tipli?

Pentru a economisi si mai mult atunci cand va faceti cumparaturile online, Tipli aduna special pentru dvs. cupoane de reducere si oferte disponibile in magazinele partenere. Prin urmare, de fiecare data cand alegeti sa va faceti cumparaturile online, intrati pe Tipli si alegeti un cod de reducere, iar apoi accesati magazinul respectiv. Aplicand cuponul la achizitie, dvs. veti beneficia atat de reducere, cat si de cashback de la Tipli. Explorati toate serviciile Tipli si descoperiti un mod mai eficient de a cumpara online.