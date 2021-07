Este Black Friday pe Vivre, cu reduceri de pana la 85% la aproximativ 400.000 de produse

Retailerul online de home deco a lansat campania Black Friday, cu reduceri de pana la 85%, la aproximativ 400.000 de produse din portofoliu. Dintre acestea, 300.000 de produse fac parte din oferta Vivre, iar aproximativ 100.000 de produse provin de la comerciantii din Vivre Marketplace. Reducerile de Black Friday sunt disponibile incepand de ieri, 5 iulie, pana joi, 15 iulie.

Este al doilea an consecutiv in care Vivre vine in intampinarea clientilor cu o editie de vara a campaniei Black Friday. Anul acesta, compania dispune de aproximativ 200.000 de produse cu livrare rapida, de sase ori mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Reducerile vor fi aplicate la toate categoriile de produse din portofoliu. Astfel, clientii vor putea opta pentru canapele de la 699,99 lei, scaune de la 89,99 lei, articole pentru gradina de la 15,99 lei, articole de moda si lifestyle de la 49,99 lei, ustensile de bucatarie de la 9,99 lei, dar si lenjerii de pat de la 99,99 lei.

In prima saptamana a campaniei Black Friday, compania pune la dispozitia clientilor o selectie de 12 produse vedeta in acest sezon, care beneficiaza de preturi speciale. Stocul este limitat, iar oferta este compusa din urmatoarele produse:

➔ Bancheta cu spatiu pentru depozitare, 149,99 lei

➔ Covor cu imprimeu geometric, 139,99 lei

➔ Set de 10 vase pentru gatit, 99,99 lei

➔ Lenjerie de pat King Satin, din 100% bumbac satinat, 199,99 lei

➔ Set de 4 prosoape Orient Blue, 69,99 lei

➔ Costum baie pentru dama, 99,99 lei

➔ Cos de rufe Basic, 69,99 lei

➔ Scaun suspendabil de exterior Carousel Brown, 599,99 lei

➔ Ghirlanda luminoasa pentru exterior Circus Shade, 69,99 lei

➔ Canapea cu 2 locuri Ava Bladen Light Grey, 799,99 lei

➔ Coltar extensibil stanga Rio Amos Firenze Grey, 2,499.99 lei

➔ Scaun Bella Leather Brown, 129,99 lei

Campania se va desfasura simultan in toate cele noua tari in care Vivre este prezenta: Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croatia, Polonia si Grecia. Informatii suplimentare, precum si alte surprize din cadrul evenimentului pot fi descoperite accesand pagina www.vivre.ro/black-friday.