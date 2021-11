Adevarul despre mierea de Manuka este simplu, e un miracol al naturii, folosit de oameni de secole ca tratament naturist pentru multe probleme de sanatate. Mierea de Manuka este un tip unic de miere originară din Noua Zeelandă. Este produsă de albinele care zboara in zonele cu tufe de Manuka care crește sălbatic in Noua Zeelandă. Manuka are o istorie lungă și interesantă, care datează de acum peste o mie de ani, când triburile maori au folosit pe scară largă lemnul său puternic pentru a-și crea uneltele și armele. Un ceai făcut prin fierberea frunzelor era folosit și pentru tratarea răcelilor și a febrei.

Astăzi, mierea de Manuka a fost cercetată pe scară largă, iar potențialul său antibacterian este renumit in intreaga lume – ceea ce i-a adus renumele, fiind unul dintre cele mai prețioase daruri ale naturii.

Deci, care este adevărul despre mierea de Manuka și de ce este mai specială decat mierea obișnuită?

Astăzi, cea mai mare parte a mierii găsite pe rafturile magazinelor este procesată. Aceasta înseamnă că sunt pasteurizate (încălzite la temperaturi ridicate) și filtrate pentru a ajuta la creșterea termenului de valabilitate și pentru a le îmbunătăți aspectul și gustul.Cu toate acestea, acest proces de încălzire este responsabil și pentru eliminarea unora dintre nutrienții și antioxidanții benefici care se găsesc în mierea crudă, cum ar fi vitaminele și mineralele care oferă beneficii pentru sănătate. Aceste tipuri de „miere culinară” obișnuită sunt întotdeauna curgătoare și disponibile într-o formă lichidă aurie.. Acesta este motivul pentru care este atât mai întunecată la culoare, cât și mai groasă.De curând s-a descoperit că nivelurile foarte ridicate de metilglioxal (MGO) din mierea de Manuka sunt cele responsabile pentru proprietățile sale antimicrobiene unice si de aici si dovada ca adevarul despre mierea de Manuka este ca aceste produse sunt de fapt cel mai puternic produs antibacterian natural.

Cum vă asigurați totuși că achiziționați miere de Manuka originală?

1. Cumpărați cea mai bună miere de Manuka, respectiv Manuka Health Noua Zeelandă, care este nr 1 in lume. În România, Manuka Health este importată si vândută de ManukaShop.ro care este la rândul său lider de piațâ în România. Astfel aveți siguranța că mierea de Manuka este originală și certificată.2. Mierea de Manuka de la Manuka Health are un cod QR pe fiecare borcan, cod ce poate fi scanat cu orice smartphone pentru a confirma originea acesteia. De asemenea, miere Manuka Health are dublă certificare MGO și UMF și este testată în Noua Zeelandă înainte să fie trimisă spre vânzare.

3. ManukaShop Romania este importator direct și certificat al Manuka Health și lider de piață pe miere de Manuka. ManukaShop vă prezintă AICI certificatele de calitate și de origine ale borcanelor importate și teste de concentrație naturală MGO așa cum este cel din imaginea de aici

Acum că ați aflat adevărul despre mierea de Manuka, să vedem la ce este bună ca tratament naturist

Produsele Manuka Health se folosesc la foarte multe tratamente naturiste însă acestea sunt bazate pe studii și nu sunt recomandari medicale. Pentru un tratament corect vă recomandăm să mergeți la medic și să vă tratați conform indicațiilor acestuia.Iata aici o listă cu problemele ce se pot trata dar după cum am menționat mai sus, medicul dvs vă poate recomanda cel mai bine ce este indicat și ce nu in funcție de situația pe care o prezentați acestuia:• susține sistemul imunitar• răceli• reflux gastroesofagian, aciditate, arsuri la stomac• balonare, constipație• ulcer• helicobactery pylori, E coli, stafilococ auriu, candida• acnee rozacee• herpes• hemoroizi• răni și arsuri ușoare• eczeme• placă dentară• astm• sinuzită• inflamație și durere în gât• colesterol• psoriazis

