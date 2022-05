Shanghai, centrul financiar al Chinei, a înregistrat un regres în lupta împotriva COVID-19, luni, când au fost raportate 58 de noi cazuri de COVID-19 în afara zonelor aflate în carantină.

Pe de altă parte, Beijingul nu a impus o carantină totală, în pofida numărului ridicat de cazuri, ci a continuat să strategia de testare în masă pentru a localiza şi izola cazurile, relatează Reuters.

Restricţiile dure impuse împotriva coronavirusului în Shanghai au provocat un val de nemulţumiri. Milioane de locuitori ai oraşului au fost blocaţi în case timp de mai bine de o lună, unii izolaţi în ansambluri rezidenţiale împrejmuite.

Looks like people in Shanghai have had enough 🚨 pic.twitter.com/eMEfmSvqtU— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) April 30, 2022