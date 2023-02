„S-ar putea să îmi ucid fostul!” Shakira e din ce în ce mai agresivă față de Pique VIDEO

Deși a trecut aproape un an de când nu mai sunt împreună, Shakira nu se împacă deloc cu despărțirea de Gerard Pique.

Ba din contră, ea a devenit din ce în ce mai agresivă față de fostul partener de viață, tatăl celor doi copii ai ei.

Seria atacurilor la adresa fostului fotbalist de la FC Barcelona a culminat cu un gest făcut ieri de Ziua Îndrăgostiților.

Ads

Ea a postat pe rețelele sociale un clip în care dă cu mopul în bucătărie și interpretează melodia „I might kill my ex (S-ar putea să îmi ucid fostul)”. Varianta originală îi aparține americancei Solana Imani Rowe, SZA.

În câteva ore, postarea ei a atins peste două milioane de like-uri.

Acest nou gest față de Pique vine la câteva zile după ce presa din Spania a dezvăluit că frumoasa columbiancă îi spune muscă moartă noii iubite a lui Pique.