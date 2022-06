Cum a cucerit-o Pique pe Shakira: "Clasica întrebare stupidă"

Presa spaniolă vuiește pe tema despărțirii dintre fotbalistul Barcelonei, Gerard Pique, și cântăreața columbiană Shakira.

Cei doi s-ar fi despărțit după ce Shakira l-a prins pe Pique cu o altă femeie, iar fotbalistul s-ar fi mutat deja în apartamentul lui.

Shakira și Pique formau un cuplu din 2010. Înaintea Cupei Mondiale din Africa de Sud, fotbalistul a abordat-o pe cântăreața columbiană de 45 de ani.

"Ea era deja acolo, pentru că urma să cânte la ceremonia de deschidere. Eu am sunat-o și am întrebat-o cum e vremea. E clasica întrebare stupidă. Am ajuns în punctul în care i-am spus că va trebui să ajungem în finala Cupei Mondiale pentru a ne vedea din nou. Urma să cânte și la finală.", a declarat Gerard Pique la emisiunea lui Gary Neville.

Pique și Shakira au doi copii împreună. Oficial, ei nu sunt căsătoriți.