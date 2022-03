Carrie, Charlotte și Miranda revin într-un nou sezon al ”And just like that” FOTO Twitter/ Sarah Jessica Parker

Producţia TV "And Just Like That", o continuare a serialului "Sex and the City" ("Totul despre sex"), va avea un al doilea sezon, au anunţat marţi reprezentanţii platformei de streaming HBO Max, citaţi de site-ul revistei americane Variety.

Primul sezon al serialului "And Just Like That" s-a încheiat pe 3 februarie, însă anunţul oficial privind cel de-al doilea sezon al acestei producţii de televiziune era doar o formalitate. Casey Bloys, director de conţinuturi la HBO şi HBO Max, declarase pentru Variety, înainte de difuzarea ultimului episod că această producţie a fost cel mai vizionat serial original difuzat de HBO Max. De asemenea, atât creatorul show-ului TV, Michael Patrick King, cât şi protagonista serialului, actriţa Sarah Jessica Parker, care este şi producător executiv, au declarat în mai multe interviuri că îşi doreau ca acest serial să continue cu alte sezoane.

Episodul final din primul sezon al serialului "And Just Like That" a lăsat deschise mai multe subiecte care ar putea fi explorate în sezoanele următoare, inclusiv un nou podcast al personajului principal, Carrie Bradshow, şi o posibilă relaţie romantică a acesteia cu personajul Franklin, interpretat de Ivan Hernandez.

Ads

HBO Max a confirmat totodată că Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixton şi Kristin Davis vor reveni în al doilea sezon. Cynthia Nixon şi Kristin Davis sunt la rândul lor producători executivi ai acestui serial.

Serialul "Sex and the City" a fost difuzat de postul de televiziune HBO timp de şase sezoane în perioada 1998-2004, a fost creat de Darren Star şi s-a bazat pe romanul omonim publicat de Candace Bushnell.