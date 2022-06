Carnea de tun trimisă de Kremlin la moarte în luptele urbane din Severodonețk. "Este o tactică rusă observată anterior în Siria"

În ultimele 24 de ore, în zilele de 4-5 iunie, forțele ucrainene au contraatacat cu succes în orașul contestat Severodonețk din estul Ucrainei, unde se dau lupte crâncene pentru control.

Potrivit unui raport al Institutului American pentru Studii de Război (ISW), contraofensiva ucraineană cel mai probabil a redus impulsul operațional pe care forțele ruse l-au avut pentru scurt timp prin concentrarea asupra orașului a unităților de luptă și a puterii de foc.

"Forțele ruse trimise în luptă în această zonă includ personal mobilizat din rezerva Forțelor Separatiste conduse de ruși din autodeclarata Republică Populară Lugansk. Aceste trupe sunt slab echipate și instruite și nu au echipament greu în comparație cu unitățile obișnuite rusești.

Folosirea forțelor proxy de infanterie pentru operațiunile de curățare urbană este o tactică rusă observată anterior în Siria, unde Rusia a angajat Corpul V al armatei siriene pentru a ataca zonele urbane.

Această abordare indică probabil dorința de a limita pierderile suferite de forțele regulate ruse", se arată în raportul ISW.

