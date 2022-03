Servicii funerare: ce sprijin poti primi de pe urma colaborarii cu o astfel de firma?

Nimeni nu poate fi pregatit, in totalitate, pentru vestea care anunta decesul unei persoane apropiate, inmormantarea reprezentand un episod cat se poate de dureros, dar plin de insemnatate, familia si prietenii avand posibilitatea de a-si lua un ultim ramas bun de la defunct. Deoarece intregul proces se poate dovedi coplesitor, pentru familie, din toate punctele de vedere, pe piata si-au facut aparitia firme care se ocupa strict cu servicii funerare, intentia acestora fiind de a facilita si de a fi alaturi de persoanele indoliate pe tot parcursul evenimentului.

De ce sa apelezi la servicii funerare?

Dupa cum a fost evidentiat anterior, principalul obiectiv al unei firme de pompe funebre este acela de a veni in sprijinul persoanelor aflate in suferinta, ca urmare a pierderii unui cunoscut apropiat. Prin urmare, printre beneficiile semnificative care pot fi obtinute de pe urma unei astfel de colaborari se numara urmatoarele:

Servicii si consiliere disponibile non stop

Majoritatea firmelor de pompe funebre lucreaza dupa un program de tip non stop, acestea fiind gata sa ofere servicii profesionale oricand este nevoie; pe deasupra, angajatii vor oferi consiliere pe tot parcursul procesului, astfel incat clientul sa poata fi indrumat spre luarea celor mai bune decizii din punct de vedere calitativ si financiar.

Indeplinirea formalitatilor necesare in cazul unui deces

Conform legislatiei in vigoare, in cazul in care o persoana a ajuns sa se stinga din viata, este necesara apelarea la un medic legist care va trebui sa soseasca la fata locului si sa constate decesul respectiv. Dupa aceasta etapa, decedatul va trebui transportat intr-un spatiu special amenajat unde vor fi realizate pregatirile necesare: spalarea, toaletarea, imbracarea, cosmetica mortuara si, intr-un final, imbalsamarea. O firma de pompe funebre va putea acoperi, din start, toate aceste aspecte, ceea ce va reprezenta un stres pe minus pentru familia deja afectata.

Transportul funerar

Transportul funerar joaca un rol important in cadrul oricarui proces de inmormantare, fie ca este vorba de un transport intern, un transport intre localitati sau un transport international. Serviciile oferite de o firma de pompe funebre corespund legislatiei in vigoare, defunctul urmand sa fie transportat in conditii cat mai optime de la locuinta la capela/biserica.

In concluzie, dupa cum se poate observa, firmele de pompe funebre pot reprezenta un sprijin de nadejde pentru toate familiile afectate de decesul unui apropiat.