Într-o înregistrare difuzată pe rețelele sociale de ambasada Rusiei la Geneva, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a comentat oportunitatea războiului din Ucraina, comparând țara atacată de Vladimir Putin cu Palestina.

„Când Statele Unite a declarat că există o amenințare la adresa Statelor Unite la 10.000 de kilometri de granița Statelor Unite, unii oameni mormăiau, alții își exprimau îngrijorarea, dar nu a existat nicio isterie ca cea la care asistăm astăzi”, a spus Lavrov în materialul video distribuit pe 11 mai.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

„Când Rusia a avertizat de mulți, mulți ani, că aceasta va fi o problemă pe care nu o putem tolera, o amenințare pe care NATO și Statele Unite au construit-o la granița noastră, nu la 10.000 de kilometri distanță”, a continuat el râzând.

„Știți, a fost un mesaj interesant pe care l-am văzut pe Telegram. Dacă nu puteți dormi din cauza conflictului rus, iată câteva sfaturi pentru a vă calma. În primul rând, imaginați-vă că acest lucru se întâmplă în Africa. Imaginați-vă că acest lucru se întâmplă în Orientul Mijlociu. Imaginați-vă că Ucraina este Palestina, Imaginați-vă că Rusia este Statele Unite", a completat Serghei Lavrov.

To quote a message from @telegram to all, who “cannot sleep” due to the 🇷🇺/🇺🇦 conflict - there are advices to calm you down:

1️⃣ Imagine this is happening in Africa, or the Middle East. Imagine Ukraine is Palestine

2️⃣ Imagine Russia is the United States pic.twitter.com/GOPd1HVBDD— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) May 11, 2022