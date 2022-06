Serena Williams, reacție despre retragerea din tenis după eliminarea de la Wimbledon

Serena Williams a revenit pe teren după un an, dar nu a fost cu nocorc pentru ea.

Americanca a fost învinsă în trei seturi, 5-7, 6-1, 7-6 (10/7), după trei ore și 10 minute, de franţuzoaica Harmony Tan și a părăsit turneul de la Wimbledon încă din primul tur.

După meci, Serena Williams a oferit explicații despre înfrângerea din primul tur.

"A fost o luptă lungă, dar cu siguranţă m-am simţit mai bine decât anul trecut, astfel că e un start bun. Cred că fizic am stat destul de bine, dar în unele puncte-cheie mental nu am fost la 100%.

Am gestionat bine unele dintre aceste puncte, dar, din moment ce nu am câştigat, e clar că era nevoie de mai mult. Dar am dat tot ce am putut azi şi sunt împăcată cu asta. Cu siguranţă că voi avea mai multă motivaţie să mă descurc mai bine când voi juca acasă", a declarat Serena Williams după meci, potrivit Eurosport.

Americanca a răspuns și despre o posibilă retragere din tenis.

"Nu știu, cine știe unde o să mai apar", a spus Serena după înfrîngerea cu Harmony Tan.