Serena Williams le-a explicat americanilor de ce se retrage din tenis

Serena Williams s-a calificat în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la US Open, după o victorie clară în fața croatei Danka Kovinici.

La finalul partidei, în uralele tribunei, Serena a explicat de ce a luat decizia de a se retrage din tenis.

Ads

"Am încercat întotdeauna să fac tot ce pot mai bine. Am fost de atât de multe ori prezentă pe această arena, am vrut să-i respect pe toți cei de aici și să-i fac fericiți. Energia voastră m-a purtat spre victorie. A fost o decizie atât de grea (cea a retragerii) pentru că eu cred că atunci când ai o pasiune atât de mare, uneori îți vine greu să faci asta, să renunți. Îți pui întrebarea ce voi face în continuare. Vreau să mai fac un copil, asta e un bonus. A venit timpul, mi-am spus că am o familie, am o viață împlinită. Mi-am dorit mereu să evoluez. Am compania mea, Serena Ventures, am investit foarte mult în viața femeilor și asta îmi propun în continuare.

Vreau să petrec mai mult timp cu familia. E un fel de Serena 2.0. M-am updatat, ca să zic așa. Vreau că oamenii să înțeleagă cât de greu a fost pentru mine. E foarte important să dai tot ce ai mai bun, indiferent de momentele mai slabe prin care treci. E important să te ridici mereu și am făcut asta pentru că am crezut enorm că pot face mereu totul. Nu știu ce va face Venus, dar pentru mine se termină aici. De abia aștept să mă trezesc și să nu mă gândesc că trebuie să plec pe teren pentru a mă antrena. Vreau să ies la alergat cu soțul meu și cu fiica mea și să ne distrăm împreună. O să-mi lipsească publicul, dar cred că acest gol îl voi umple cu dragostea celor din familie. Vă iubesc pe toți, voi puteți să continuați să mă iubiți și să mă sprijiniți", a spus Serena Williams, conform eurosport.ro.

Ads

În turul al doilea, Serena Williams va juca împotriva numrului doi mondial, Ana Lontaveit.

Serena va juca la această ediție și la dublu, unde va face pereche cu sora sa, Venus Williams.