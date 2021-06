Serena Williams a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza AP.

"De fapt nu sunt pe lista olimpica... Eu asa stiu. Daca nu este asa, atunci nu ar trebui sa fiu pe lista", a spus Williams. "Am luat decizia legata de Olimpiada din multe motive. Nu as vrea sa discut despre asta astazi. Poate in alta zi. Imi pare rau", a adaugat sportiva.

Serena Williams are in palmares patru medalii de aur obtinute la JO - simplu si dublu in 2012, dublu in 2000 si in 2008.

La editia din 2016 a Jocurilor Olimpice, americanca a fost eliminata in turul trei la simplu, iar la dublu nu a trecut de primul tur.