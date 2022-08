Serena Williams a fost învinsă în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Toronto de Belinda Bencic, din Elveția.

Belinda Bencic a trecut de Serena Williams cu 6-2, 6-4 într-o oră și 18 minute și s-a calificat în optimile de finală ale competiției canadiene.

Înfrângerea Serenei vine la puțin timp după ce americanca, de 23 de ori câștigătoare de Grand Slam, și-a anunțat retragerea din tenis.

Ea va mai participa la Cincinnati și la US Open, apoi va spune adio sportului alb.

Bencic va juca în optimile de finală împotriva Garbinei Muguruza, care a trecut de Kaia Kanepi cu un dublu 6-4.

Pe parcursul partidei cu Serena, jucătoarea din Elveția a avut lovituri excepționale, precum cea de mai jos.

După încheierea partidei dintre Serena și Bencic, cea care a primit toată atenția a fost Serena Williams, iar organizatorii i-au mulțumit pentru tot ce a făcut în tenis și i-au oferit un buchet de flori.

Bencic nu s-a supărat pentru că nu a fost în centrul atenției după meci. Ba chiar a apreciat public toată cariera Serenei și a ținut cu tot dinadinsul să o îmbrățișeze pe Williams la finalul partidei și a avut cuvinte frumoase despre adversara ei.

Im so lucky that I was able to step on the same court with you so many times ✨ pic.twitter.com/bq8C0ofmVc— Belinda Bencic (@BelindaBencic) August 11, 2022