Horia Simu, hotărât să scape de dosare cu bani, tablouri și pietre prețioase. Martor: „M-a trimis cu un plic la Șerban Pop. Mi-a spus că sunt 150.000 de euro”

Fostul vicepreședinte al ANAF, Șerban Pop, a venit la Înalta Curte marți, 7 februarie, unde a ascultat cum procurorii cer sesizarea CJUE în primul proces – în care a primit pe fond 13 ani de pușcărie – și cum un martor a relatat că i-a dus o șpagă de 150.000 de euro în al doilea dosar, cel în care a fost condamnat la 4 ani, alături de fostul „baron al cuprului”, Horia Simu.

Ads

Două apeluri a avut fostul vicepreședinte al Fiscului, mai exact în dosarele în care a fost condamnat pe fond pentru șpăgile pe care le-a luat de la Sorin Ovidiu Vîntu și de la Horia Simu.

În ambele, Șerban Pop speră să scape prin prescripția faptelor, urmare a deciziei CCR din 26 mai 2022.

Primul dintre apeluri se referă la condamnarea de 13 ani de închisoare pe care Șerban Pop a primit-o la Curtea de Apel București, pe data de 12 septembrie 2022, de la judecătorul Alexandru Ciprian Ghiță. Pop a fost condamnat în acest dosar pentru că, în calitate de vicepreședinte al ANAF, a primit mită 2,5 milioane de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu în scopul unei rambursări de TVA de aproximativ 50 de milioane de euro către Petromservice (PSV).

În prezent, Șerban Pop vrea să le convingă pe judecătoarele Ioana Bogdan, Tatiana Rog și Lavinia Valeria Lefterache că e nevinovat.

Ads

De aceea, apărătorii fostului vicepreședinte al Fiscului vor să-i cheme în instanță, din nou, pe toți martorii, în frunte cu Sorin Ovidiu Vîntu și oamenii lui, Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol.

Ultimii doi tocmai au scăpat prin prescripție de un dosar de infracțiuni economice de 83,5 milioane de euro, legat, în esență, de mega-delapidarea PSV.

Al doilea apel al lui Șerban Pop este în dosarul în care a fost condamnat la 4 ani de pușcărie pentru trafic de influență alături de Horia Simu (foto), pe scurt pentru acuzația că a luat 150.000 de euro – de data acesta în calitate de avocat – pentru a-l scăpa pe afacerist de dosarul Cuprom, aflat pe rolul DIICOT, la vremea aceea condus de Alina Bica. Procurorii susțin că Șerban Pop o cunoștea pe Alina Bica de pe vremea când primul lucra la Savin, Pop și Asociații, iar a doua era simplă procuroare.

Ads

La termenul de marți, Înalta Curte a audiat-o pe directoarea financiară a lui Horia Simu, o femeie care cu greu își putea stăpâni emoțiile în fața judecătorilor, din motive numai de ea știute.

Pe parcursul audierii instanța a observat că e neverosimil cât de puține detalii susținea femeia că își amintește, așa că președinta completului de judecată i-a dat citire, atunci când a considerat necesar, declarațiilor ei de la urmărirea penală și din primul ciclu procesual.

Ca paranteză, Horia Simu și Șerban Pop au fost trimiși în judecată de DNA alături de fosta șefă a DIICOT, Alina Bica. Procesul s-a desfășurat la Înalta Curte în fond și apel, unde Bica a fost achitată, iar cei doi s-au ales cu câte 4 ani de pușcărie.

Ulterior, după scandalul completurilor nelegale de la ICCJ iscat de o decizie a Curții Constituționale, dosarul a fost trimis spre rejudecare la Curtea de Apel București, unde celor doi li s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor din dare/luare de mită în cumpărare/trafic de influență. Într-un final, au luat tot câte 4 ani.

Ads

Cum a „tratat” instanța amnezia directoarei financiare a lui Horia Simu

Ajunsă din nou în fața instanței, Camelia Dumitru - fosta directoare financiară a lui Horia Simu - a ales cea mai simplă cale de a eluda întrebările instanței, fără să riște dosar penal pentru mărturie mincinoasă: a răspuns la toate întrebările că nu își amintește. De aceea, instanța i-a citit din declarațiile anterioare pentru a-i „reîmprospăta” memoria.

Judecătoare: Mențineți declarațiile date până în prezent?

Martora: Mențin toate declarațiile date până în prezent, atât pe cele de la urmărirea penală, cât și pe cele din fața instanței, de la Înalta Curte și de la Curtea de Apel.

Judecătoare: Ce vă amintiți, ați declarat că ați primit un plic în care ați spus era o sumă de bani pe care ați dus-o dus de la Horia Simu la Șerban Pop.

Martora: Arăt că așa cum am afirmat nu știu dacă în realitate erau bani sau altceva în acel plic.

Judecătoare: Ați spus în declarațiile anterioare: „Horia Simu a spus: ia plicul acesta și du-l la Șerban Pop”.

Ads

Martora: Horia Simu mi-a spus că acel plic conținea o suma de bani, nu îmi amintesc suma.

Judecătoare: Ați spus în declarație, 150.000 de euro: „Am luat plicul și, de la biroul meu din Pipera, în drum spre casă, am lăsat plicul la societatea de avocatură unde lucra Șerban Pop”.

Martora: Mi s-a citit declarația anterioară în care arătam că Horia Simu mi-a spus despre suma e de 150.000 de euro. La acest moment nu îmi amintesc dacă am dat plicul lui Pop Șerban sau dacă l-am lăsat la registratură.

Judecătoare: Dar atunci când ați fost audiată ați menționat exact. Consemnăm: „Arăt că dacă în declarația anterioară am identificat persoana căreia i-am dus plicul, aceasta reprezintă adevărul, însă la acest moment nu îmi amintesc exact”. Cunoașteți despre dosarele penale ale lui Horia Simu?

Martora: În acest moment nu îmi amintesc dacă atunci când am dus plicul cunoșteam că Horia Simu e cercetat în cauze penale. Din câte îmi amintesc, am aflat din presă.

Judecătoare: Vă citesc din declarație: „Știu că Pop Șerban s-a oferit să îl ajute pe Simu Horia în legătura cu problemele juridice pe care le avea și că i-a cerut sume de bani pentru a i le rezolva”. Asemenea chestiune nu se întâmplă zi de zi.

Avocat: Există o soluție judiciară în primul ciclu procesual!

Judecătoare: Știu unde vreți să ajungeți, domnule avocat, dar e dreptul instanței să pună întrebări.

Judecătoare, către martoră: Vă ascultăm.

Martora: Nu am nimic de declarat în plus față de ce am spus atunci. Gândiți-vă că au trecut atâția ani...

Judecătoare: Ați spus că Șerban Pop i-a solicitat lui Horia Simu 2 milioane de euro pentru a-i rezolva problemele judiciare.

Martora: Cunosc că Pop Șerban i-a solicitat lui Simu Horia 2 milioane de euro pentru rezolvarea unor probleme juridice, dar nu pot preciza dacă problemele se refereau la cele comerciale sau penale. Știu că societatea la care eu eram angajată și casa de avocatură Savin, Pop și Asociații a fost încheiat un contract de asistență juridică. Nu mai rețin dacă suma era una globală sau se achita în tranșe lunare.

Judecătoare: E foarte greu pentru instanța de judecată să accepte că nu vă mai amintiți, după ce ați fost audiată în mai multe faze procesuale, din 2015 până în 2021, la urmărirea penală, la fond și apel la Înalta Curte, apoi din nou la fond, la Curtea de Apel.

Martora: Nu îmi amintesc aspectele legate de sumele de bani, însă fac trimitere la declarațiile pe care le-am dat anterior.

Judecătoare: Cum era plicul?

Martora: Nu îmi amintesc cum era plicul!

Judecătoare: Ați spus că era de dimensiunea unei foi A4.

Martora: Posibil...

Judecătoare: V-a comunicat Horia Simu că era nevoit să vândă active din firme, pentru că avea nevoie de bani?

Martora: El tot timpul avea nevoie de bani!

Judecătoare: Ați spus: „Știu că Horia Simu i-a propus lui Șerban Pop să-i dea tablouri și pietre prețioase în contul banilor”. Apoi ați spus că era vorba de dosare civile și penale. Ați mai declarat că: „Pop Șerban a insistat la mine și la Horia Simu să îi dăm banii”, „Simu m-a trimis la Pop cu 150.000 de euro, dar nu am verificat plicul. I l-am dat personal lui Șerban Pop”.

Martora: Mi s-a citit declarația de la data de 18.08.2019 și arăt că mențin toate cele relatate, acestea corespund adevărului, așa cum l-am perceput nemijlocit.

Judecătoare: Dacă firmele lui Horia Simu aveau probleme financiare așa mari și acesta era nevoit să vândă active, cum vă explicați încheierea contractului de asistență juridică cu societatea de avocatură a lui Șerban Pop? Era vorba de un contract de 8.000 de euro/lună timp de mai multe luni.

Martora: Da, am încheiat contractul în speranța că Savin, Pop și Asociații ne vor ajuta să câștigăm un proces în urma căruia urma să obținem o importantă sumă de bani.

Acuzațiile DNA: Cât ar fi plătit Simu să scape de un dosar DIICOT

Potrivit DNA, în anul 2014, Şerban Pop a primit de la Horia Simu suma totală de 230.000 de euro (cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară), pentru a interveni la nivelul conducerii DIICOT în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. O parte din aceşti bani ar fi ajuns la Alina Bica, prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, la acea dată consilierul ei.

„La 8 noiembrie 2014, Alina Bica, în calitate de procuror-şef al DIICOT, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar (denunţător în cauză), suma de 17.500 de euro din totalul sumei de 20.000 de euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la Şerban Pop. Suma de 20.000 de euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 de euro ce a fost dată de omul de afaceri în tranşe, pe parcursul a opt luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop, pentru ca acesta să o remită în scopul menţionat”, susţineau procurorii.

DNA preciza că, în schimbul banilor primiţi, Alina Bica a determinat înlocuirea procurorului de caz şi a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate în cauză, a acţionat fără vinovăţie), în scopul pronunţării unei soluţii de clasare în dosarul în care se desfăşurau acte de urmărire penală faţă de Simu, lucru care s-a şi întâmplat ulterior.