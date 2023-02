Șerban Huidu are din nou permis de conducere: ce spune despre accidentul din 2011, în urma căruia și-au pierdut viața trei oameni

Șerban Huidu a dat examen anul trecut și și-a recăpătat permisul de conducere. Prezentatorul TV a fost găsit vinovat pentru ucidere din culpă și condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare în urma unui accident de circulație soldat cu trei decese.

La data de 16 octombrie 2011, într-un accident cumplit de circulație, își pierdeau viața Ioan Garbis, Magda Drăghici și Ștefan Lungu Balog. În apropierea localității Timișul de Sus, Loganul în care se aflau cei trei colegi de muncă, ce se îndreptau spre aeroportul Otopeni, a fost lovit de SUV-ul condus de Șerban Huidu, care a pierdut controlul mașinii. Huidu a fost găsit vinovat și a luat patru ani de închisoare cu suspendare.

"S-a întâmplat un accident de circulație groaznic. La tribunal eu nu am pledat nevinovat, ci vinovat. Așa am fost, vinovat din culpă. Nu am știut să adaptez mașina, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Lucrurile au luat-o razna după. La aceeași oră s-a întâmplat un accident în Periș, cu 5 victime, despre care nu s-a spus nimic. Nu era Huidu acolo", a spus Șerban Huidu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ce a mai declarat Șerban Huidu:

A fost foarte rău, foarte urât, foarte rău pentru familia mea și pentru mine, iar dezumanizarea cu care am fost târât în tot felul de ipoteze a fost un punct negru pentru ei, nu neapărat pentru mine. 9 din 10 oameni de pe stradă vor spune că e nebun Huidu. Dar eu știu cum s-au întâmplat lucrurile. Cel mai important e să faci pace cu tine.

Am avut traumatism cranio cerebral. Nu mi-am revenit total nici acum! Ce s-a întâmplat în acel moment?! Păi, creierul e ca o gelatină care se zguduie, asta s-a întâmplat atunci.

Povestea la mine a fost pe partea stângă. Acolo am fost lovit. Când urcam scările, au dispărut acele automatisme. Eu mă gândeam cum să le urc. Te și bâlbâi.

Cred că m-am recuperat cât am putut. În creier, sunt două traume care se pot întâmpla: cei care sunt loviți pe partea dreaptă nu mai au memorie. La mine a fost pe stânga. Dacă eram lovit pe dreapta nu mai puteam face niciodată emisiunea!

Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme.

Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși.