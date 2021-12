5 beneficii ale unui șemineu pe lemne

Milioane de locuințe din întreaga lume sunt construite cu un șemineu pe lemne. Constând în principal dintr-un focar și un coș de fum, acesta le permite proprietarilor de case și membrilor familiei lor să facă focuri în siguranță în interiorul casei lor, folosind lemnul ca și combustibil.

Deși probabil că sunteți familiarizat cu funcția de bază a unui șemineu pe lemne, ați putea fi surprins să aflați unele dintre beneficiile pe care le oferă. Mai jos sunt prezentate câteva beneficii de a avea un șemineu pe lemne în casa dvs.

Punct de atracție natural

Un semineu pe lemne servește ca punct focal natural. Atunci când dvs. și membrii familiei dvs. vă adunați în camera de zi, șemineul pe lemne va fi probabil în centrul atenției. Acesta oferă un punct focal unic și tradițional care nu se găsește la alte accesorii pentru camera de zi. Acestea fiind spuse, puteți integra și un televizor în designul șemineului dvs. Mulți proprietari de case instalează un televizor în camera de zi deasupra șemineului.

Încălzirea în timpul întreruperilor de curent

În timpul furtunilor de zăpadă din timpul iernii, gheața se va aduna și se va forma pe crengile copacilor. Această greutate suplimentară poate face ca acestea să cadă și să doboare liniile electrice suspendate sub ele. Iar odată ce se întrerupe curentul, nu veți putea să vă încălziți locuința cu ajutorul încălzirii centrale. Vestea bună este că vă puteți încălzi locuința în timpul unor astfel de întreruperi de curent cu ajutorul unui șemineu cu lemne.

Atâta timp cât aveți o mulțime de lemne de foc uscate stocate, puteți construi și menține un foc fierbinte care să radieze căldură în toată casa dvs. Doar acest lucru este un motiv suficient pentru mulți cumpărători de case să aleagă o locuință cu un șemineu pe lemne. Cu un șemineu pe lemne, vă puteți menține casa caldă și confortabilă până la revenirea curentului electric.

Creșterea valorii casei

Când vă pregătiți să vă vindeți casa, este posibil să primiți oferte mai bune dacă aceasta dispune de un semineu. Potrivit unui studiu realizat de Asociația Națională a Agenților Imobiliari (NAR) din SUA, un șemineu crește valoarea unei case cu o medie de 1.220 de dolari. Acestea fiind spuse, unii cumpărători au fost dispuși să plătească cu peste 2.000 de dolari mai mult pentru o casă cu un șemineu cu lemne. Cum anume un șemineu cu lemne crește valoarea unei case? Ei bine, după cum puteți vedea, acestea oferă o varietate de beneficii estetice și funcționale.

Facturi de utilități mai mici în timpul iernii

Vă puteți aștepta să plătiți mai puțin la cheltuielile cu utilitățile în timpul iernii dacă locuința dvs. are un șemineu pe lemne. Fie că este pe gaz sau electrică, încălzirea centrală este costisitoare. Cu toate acestea, în loc să vă bazați strict pe încălzirea centrală, vă puteți folosi șemineul pentru a compensa acest cost. Este o modalitate mai ieftină și la fel de ieftină și la fel de eficientă, dacă nu chiar mai eficientă, de a vă încălzi locuința în timpul lunilor de iarnă. Nu consumă electricitate, energie sau gaz. Folosește doar lemn, pe care șemineul îl arde pentru a produce căldura care vă încălzește casa.

Aromă plăcută

Un șemineu pe lemne oferă o aromă plăcută și distinctă, pe care majoritatea oamenilor o apreciază. Nimic nu se compară cu aroma unui foc pe lemne. Pe măsură ce lemnul de foc arde, acesta va elibera particule nearse care se manifestă sub forma unei arome. Diferite specii de lemn produc arome diferite. Lemnul de foc de cireș, de exemplu, are o aromă ușor dulce și fructată, în timp ce lemnul de foc de carpen are o aromă mai bogată și mai consistentă. Indiferent de aceasta, aprinderea focului cu lemne de foc de înaltă calitate va produce o aromă plăcută pe care dvs. și membrii familiei dvs. o veți aprecia.

Așadar, ce soi de lemn de foc oferă cea mai bună aromă? Depinde cu adevărat de preferințele dvs. personale. Unii oameni preferă aroma lemnului de foc de cireș, în timp ce alții preferă aroma de carpen sau stejar. Nu veți ști cu adevărat ce varietate de lemn de foc produce cea mai bună aromă până când nu le veți folosi în șemineul dumneavoastră cu lemne.