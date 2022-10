Cât de eficient este un șemineu care are și cuptor: "Nu veți putea sta în cameră de cald. Mâncarea iese delicioasă"

Mulți români sunt îngrijorați de creșterea cheltuielilor cu energia electrică și gazele. În pragul sezonului rece, aceștia caută soluții prin care să reducă costurile pentru încălzirea locuinței.

Este cazul unei românce care vrea să cumpere un șemineu care are și cuptor și cere păreri pe Facebook.

"Mă poate ajuta și pe mine cineva? Cât de eficient este un astfel de șemineu pentru o suprafață de 40 mp? Consumă multe lemne? Care ar fi avantajele și dezavantajele sale? Mă interesează acest model întrucât are și cuptor!", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Se încălzește repede și nu consumă mult"

Mulți dintre cei care au cumpărat deja un astfel de șemineu se declară mulțumiți de achiziție, în comentarii.

"Excelent. Consumă puțin, încălzește repede și mâncarea iese delicioasă. Noi am zidit pe colț și un perete de cărămizi ca masă termică, plus ventilatorul care circulă mai bine aerul cald."

"Eu am și sunt foarte mulțumită. Se încălzește repede și nu consumă mult."

"Am cumpărat în urmă cu trei săptămâni exact acest model, am mai cumpărat în trecut, pentru un birou, ceva asemănător și știam exact ce așteptări să am.

Încălzesc cu mare succes, o încăpere de aprox 20 mp, e o cameră a unei case în construcție, în care am și dormit 2 nopți. E foarte important să folosiți lemn uscat, specii tari care păstrează jarul mai mult (asta se poate regla din cenusar și clapetă de la evacuare - șuber, ambele închise, adică).

Eu ajut su cu un recuperator de căldură care încălzește camera mai rapid. Ideea e că în cuptor veți avea aceeași temperatură că în arzător, cu fluctuații rapide 100 - 350 - 250 grade, în funcție de ce foc aveți în sobă. E bun tare pentru friptură, cartofi copți la tavă cu rozmarin și usturoi, etc, cu mențiunea că, orice vas trebuie acoperit cu folie de aluminiu, pentru a preveni stropirea interioară a cuptorului cu ulei apoi, fum în încăpere, portița cuptorului nefiind etanșă. Eu suplimentez cu ceva cărămizi de șamotă pe plita sobei, atunci când nu o folosesc, 2-3 cărămizi și în cuptor, cred că merg și în arzător vreo 2-3.

Ține căldură câteva ore, nu multe, apoi, după ce jarul începe să se topească, se răcește și soba. Pentru o căbănuță de vacanță, birou, poate fi bună, arată, în schimb, industrial. Pentru locuința permanentă nu recomand, consumă mult lemn comparativ cu o sobă de teracotă normală, de exemplu, care construită bine, cu două focuri, ține cald și 18 ore.

E o sobă bună, dacă nu avem așteptări exagerate de la ceva ce costă cu tot cu burlan și recuperator până în 2100 lei."

"Merită, este foarte bună, noi încălzim o suprafață de 48 m!"

"Este excelent, consumă puțin și face căldură, încălzește mult mai bine caloriferele față de o centrală pe gaze la care eu am renunțat și am ales un termosemineu."

"Dacă deasupra lui montați un recuperator de căldură, aveți din start eficiență dublă și nu veți putea sta în cameră de cald la 40 mp."

"Am așa ceva la țară, e foarte bun. Problema la mine, e, că e prea mică camera, unde e amplasată, 15 m2. E sufocantă câteodată căldura. De multe ori e mai bine, dacă e lemn verde pe foc. Altfel, se încălzește foarte repede. Și coace foarte bine."

"Am de 4 ani cred, încălzește 2 camere în jur de 40 m și cel mai bine face costițe la cuptor pe pat de cartofi. Folosesc o tavă sau oală smălțuită o, oală cu capac. Dacă nu ești atent mai arzi prăjiturile, ca să mergă mai încet închizi suberu și folosești lemne groase când coci ai nevoie de lemne mai mărunte să ridici temperatura, grijă mare, încinge mobilier, pereți și la 70 cm, chiar mai mult."

"Avem și noi de câteva săptămâni, deocamdată mulțumiți, să vedem la iarnă. Noi intenționăm să o folosim doar pe timpul zilei, noaptea să lăsăm panourile să încălzească. Am făcut pizza și pâine în cuptor, iese super."

"Este f ok! Eu am dar fără cuptor! Ține și căldură suficient, mai ales că eu i-am pus și 2 calorifere plus un portprosop în baie! Excelent pentru 48 mp."

"E o prostie"

Nu toată lumea este de aceeași părere.

"E o prostie. Fiind tablă, n-o să țină căldura, fiindcă nu prea are masă termică. Fă-ți o sobă din cărămidă luată din demolări și lut, sau din teracotă. Și fă-o cu cuptor, așa cum dorești. În felul ăsta o să ai o sobă bună și o să economiseșți și lemne."

"Nu se compară cu o sobă de teracotă. Se răcește imediat ce au ars lemnele, trebuie mereu să alimentezi cu lemne dacă vrei să dea căldură!"

"De încălzit încălzește bine. Are 2 mari dezavantaje peste care nu pot trece.

1 . Nu poți băga foarte multe lemne odată și tot timpul treb să stai după el să bagi lemne. Mai ales noaptea este teroare. Să bagi lemne din 2 în 2 ore, ți se ia.

2. Usucă foarte tare aerul din cameră."

"Părerea mea este să luați o sobă construită cu șamotă. Găsiți și variante care să aibă cuptor. Ca și inerție termică ar fi mult mai în regulă."