Andrei Şelaru, cunoscut în mediul online drept vloggerul Selly a câștigat procesul intentat postului Romania TV, după campania de denigrare dusă de televiziune împotriva acestuia, potrivit paginademedia.ro.

Tribunalul Bucureşti a decis că Romania TV trebuie să-i plătească vloggerului daune morale de 100.000 de lei, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro și să acopere cheltuielile de judecată.

Decizia nu este însă definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel, mai scrie sursa citată.

Soluţia Tribunalului Bucureşti, pe scurt:

„06.04.2022: Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta.

Obligă pârâta să achite reclamantului 100.000 lei cu titlu daune morale.

Obligă pârâta să achite reclamantului 5.000 lei cu titlu cheltuieli de judecată, onorariu avocat redus.

Respinge restul pretențiilor solicitate, ca fiind neîntemeiate.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare”

Totul a pornit de la o farsă

Acțiunea lui Selly a fost depusă la Tribunalul București și vine după seria de materiale și de burtiere puse de România TV, după ce postul a preluat, fără să verifice, un material în care părea că vloggerul era implicat în accident. Ulterior, Selly a dezvăluit că a fost o farsă făcută tocmai pentru a dovedi că România TV preia informații fără să le verifice (multe titluri au picat însă în această farsă, pe lângă postul de știri), relatează paginademedia.ro.

"După farsă cu accidentul, cei de la România TV au pornit o campanie de linșaj mediatic la adresa mea. Le cer 100.000 de euro daune morale, pentru afectarea imagini mele, pentru impactarea reputației", a declarat Selly pentru sursă citată.

"Pe lângă cei de 100.000 de euro, mai am câteva cereri. Una este obligarea România TV să difuzeze, pe cheltuiala lor, hotărârea definitivă, în termen de cinci zile de la emitere și plata cheltuielilor de judecată", a continuat el.

"Acesta este prejudiciul moral pe care eu consider că l-au provocat prin acele știri false care pacaleau privitorii că eu am probleme cu poliția, că poliția mă anchetează.

Cum că am primit bani de la Viorica Dancilă și de la PSD. Dar și pentru cele de dinainte de farsă cu accidentul, când au pus pe burtieră prezentator împușcat de milionarul Selly.

Este un prejudiciu moral. Se uitau 500.000 de oameni la emisiunea lui Ioan Korpos și consider că prejudiciul este justificat. Am primit apeluri de la rude, de la prieteni, de la cunoscuți, care mă întrebau dacă este adevărat ce se spune despre mine pe post. Asta înseamnă că au avut efect. Trebuie să spun că nu e un prejudiciu material! Eu nu susțîn că am pierdut bani in urmă celor spuse de ei, ci că este un prejuduciu adus reputației mele," conchide Selly pentru sursă citată.