Campionatul Mondial de snooker: s-a disputat cel mai lung joc din istoria turneului! Campionul mondial a fost eliminat

Campionul mondial Mark Selby a fost eliminat încă din faza optimilor și va mai păstra "coroana" doar până la închierea turneului aflat acum în desfășurare.

Mark Selby a cedat cu 13-10 în fața chinezului Yan Bingtao. Momentul crucial al partidei a fost la 11-10, când s-a disputat cel mai lung joc in istoria Mondialului de snooker.

Acesta a durat 85 de minute și 22 de secunde și a fost adjudecat de chinez după o bătălie cu multe lovituri tactice, de siguranță și răsturnări de situație.

Bingtao va juca în sferturi cu un alt mare campion, Mark Williams.

And it didn't disappoint!

Yan Bingtao wins the longest Crucible frame of all time.

He leads 12-10, one more for victory. #ilovesnooker pic.twitter.com/XRe69hdHL3— World Snooker Tour (@WeAreWST) April 23, 2022