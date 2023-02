De ce a ratat rapidistul Sefer un transfer în străinătate. Motivul care l-a ținut în Giulești

Antonio Sefer (22 de ani) a fost foarte aproape de un transfer în Belgia, la Zulte Waregem, dar mutarea a căzut în ultima zi de transferuri.

"M-am sfătuit cu clubul, pentru că nu am agent. Suma oferită era prea mică, era apropiat de ce câștig la Rapid și din cauza asta nu am plecat. Au fost negocieri până la 12 noaptea, am vorbit cu antrenorul, cu directorul de acolo, mă vor foarte mult", a spus Sefer, în exclusivitate la Digi Sport.

Waregem este pe locul 16 în clasament, fiind pe poziție retogradabilă în acest moment.

Salariul pe care belgienii i-l propuneau lui Antonio Sefer era de 11.000 de euro pe lună, cu doar 2.000 de euro mai mult decât încasează la Rapid, cu tot cu bonusuri.

Cei de la Zulte Waregem a oferit 700.000 de euro Rapidului, o sumă pe care și clubul a considerat-o mică.