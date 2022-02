Șefa Departamentului de Informații și Presă al Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zakharova, ironizează diverse publicații străine în postările de pe Facebook.

"O solicitare către mass-media de propagandă americană și britanică: Bloomberg, The New York Times, The Sun etc. – să anunțe programul „invaziilor” noastre pentru anul care vine. Aș vrea sa planific o vacanță", a scris Maria Zakharova miercuri, 16 februarie, pe pagina sa de Facebook.

Cu o zi în urmă, pe 15 februarie, Maria Zakharova a scris pe rețeaua de socializare că „15 februarie 2022 va rămâne în istorie ca ziua în care propaganda occidentală pentru război a eșuat, umilită și distrusă fără niciun foc de armă”.