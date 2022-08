Șef de tren concediat după ce i-a făcut avansuri unei adolescente în timpul călătoriei: "Ai prieten? Eşti singurică?"/ "Aşa face mereu când mă vede"

Un şef de tren a fost concediat de superiori după ce a hărţuit o minoră într-o garnitură care circula pe Valea Prahovei, pe Magistrala 300.

Cazul a fost semnalat de o pasageră a unui tren care circula pe ralaţia Bucureşti-Braşov, pe 13 august, într-o postare pe Facebook:

„Mersul cu trenul dăunează grav integrităţii personale, mai ales dacă el e controlor, ea e o fătucă de 15-16 ani hărţuită, iar eu sunt Anca – cea care ştie ce e aia hărţuire şi mai sunt şi mamă de fată.

Fapte: Urca o fătucă de la Floreşti. Frumuşică foc, păr lung şi ondulat, picioare lungi, 16-17 ani. De când a urcat, controlorul a tachinat-o încontinuu.

«Ai prieten? Eşti singurică? Te plimbi?». S-a aşezat pe scaun în faţa ei şi asta mică nu ştia cum să se mai strângă de picioare să nu o atingă. El încearcă să îi dea o cutiuţă (nu ştiu ce e în ea, dar desenul părea a fi cu plasturi), ea refuză.

Eu stau cu ochii pe el, numai să nu o atingă. Dacă o atinge, îl calc în picioare, că stau prost cu nervii în perioada asta…

Am oprit la Câmpina. El se dă jos «fiindcă aici stam mai mult» şi îi eu surprind fetei privirea. E toată strânsă, picior peste picior, mâinile încrucişate, capul lăsat în jos, umerii lăsaţi, caută cu ochii un om, un ceva. Toată poziţia ei urla închidere.

-Esti ok? o întreb. - Uhmmm da. Aşa cred. - Îl cunoşti? - Nu, doar din tren… Aşa face mereu când mă vede. Sunt ok, dar mereu mă sâcâie. (Pauză) Merg câteva staţii, dar stă mereu pe capul meu. O dată chiar am schimbat vagonul că nu mai erau oameni în tren şi am plecat într-un vagon cu mai mulţi oameni. (Pauză) Cobor la staţia următoare însă… Noroc că nu merg mult”, scrie în postarea celei care a asistat la întreaga scenă.

Autoarea postării a menționat că a făcut o reclamaţie la Regio Calători, referitor la comportamentul conductorului din trenul 11035 pe ruta Bucureşti-Braşov, cu plecare din Gara de Nord la 15.47.

Anunțul oficialilor Regio Călători

Femeia a revenit cu o nouă postare, în care precizează că a primit răspunsul de la Regio Călători, pe care l-a publicat:

„Vă mulţumim pentru e-mail şi pentru că ne-aţi adus la cunoştinţă situaţia din trenui 11035 din data de 13.08.2022, pentru care vă rugam să primiţi scuzele noastre cele mai sincere. Şefului de tren de serviciu începând cu data de azi, 18.08.2022, s-a încetat contractul individual de muncă.

Dorim să menţionam că această situaţie este una singulară, nu am mai avut nicio sesizare în acest sens, precum şi faptul că societatea Regio Călători nu tolerează un astfel de comportament.

Vă mulţumim încă o dată pentru sesizare şi vă asigurăm că vom monitoriza în continuare modul de lucru al personalului de tren astfel încât să nu se repete aspectele sesizale de către dumneavoastră”.