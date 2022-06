Fostul vicepreședinte al Gazprombank, Igor Volobuev, s-a alăturat legiunii "Libertatea Rusiei".

"Libertatea Rusiei" este o legiune a Forțelor Armate ale Ucrainei, creată în martie 2022 din fosta armată a Federației Ruse.

Igor Volobuev a declarat, anterior, că a plecat din Rusia pe 2 martie și s-a alăturat forțelor teritoriale ale Ucrainei. „Nu puteam să asist de pe margine la ce îi face Rusia țării mele natale”, a spus Volobuev, care s-a născut în orașul Ohtîrka din nord-estul Ucrainei.

„Rușii îmi ucideau tatăl, prietenii și cunoștințele. Tatăl meu a trăit o lună într-un beci rece. Oameni pe care îi cunosc din copilărie mi-au spus că le este rușine cu mine”, a completat fostul vicepreședinte Gazprombank.

"Freedom of Russia" is a legion of the Armed Forces of #Ukraine, created in March 2022 from the former military of the #Russian Federation. pic.twitter.com/7cH65kTJ0j— NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022